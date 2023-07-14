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"Вся надія на Путіна": політолог сказав, яка слабкість диктатора розпалить бунт

Альона Вороніна
14 липня 2023, 15:07 оновлено 14 липня, 15:10
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Зараз в РФ зріє не громадянська війна, а номенклатурний саботаж. Підозріливість і недовіра до свого оточення повинні зіграти з Путіним злий жарт.
Марат Гельман, Владимир Путин
Політолог сказав, яка слабкість диктатора спричинить бунт/ колаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрін

Російський диктатор Володимир Путін дуже боїться бунту, але сам несвідомо підштовхне до такого кроку своє оточення. З ним зіграє злий жарт одна його слабкість – підозріливість.

Якщо ж у країні-агресорці Росії почнеться громадянська війна, то російське населення не захищатиме Путіна. Про це розповів російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман в інтерв’ю Главреду.

"Заколот Пригожина показав, що, якщо почнеться громадянська війна, російське населення не захищатиме Путіна. Воно інфантильне, і війна йому вже набридла. Пригожин показав, що кінець режиму неминучий, і якась частина номенклатури, не менше половини, почала думати над тим, як звалити. У зв'язку з цим почалися чистки і перевірки", – зазначив Гельман.

Він висловив думку, що слабким місцем Путіна могла стати його підозріливість. Оскільки він намагається передбачити майбутній бунт, він ловитиме нелояльних, які почнуть доносити один на одного.

"І атмосфера всередині номенклатури загостриться настільки, що будь-хто, хто порве на собі сорочку, зможе запустити бунт", – сказав Гельман.

За його словами, зараз у країні-агресорці Росії найімовірніше зріє не громадянська війна, а номенклатурний саботаж.

"Вся надія на Путіна – підозріливість і недовіра до свого оточення повинні зіграти з ним злий жарт. Репресії Сталіна починалися так само, він намагався попередити громадянську непокору. Тому подивимося, як надалі розгортатимуться події", – зазначив політолог.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман розповів, коли буде бунт в Росії проти Путіна:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Чи може відбутися переворот в РФ

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов розповів, що "поховає" владу Путіна. Він зазначив, що військова поразка Росії може бути використана як привід або каталізатор для перевороту.

Нагадаємо, експерт розповів про ймовірний палацовий переворот в Росії. Андрій Золотарьов зазначив, що ризик палацового перевороту в Росії під гаслом "За державу прикро" – це найбільш імовірний сценарій.

Представник Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" висловив думку, що режим Путіна впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК "Вагнера" і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій.

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