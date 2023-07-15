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"Стовідсотковий варіант": політтехнолог назвав причину і терміни нового бунту у РФ

Олексій Тесля
15 липня 2023, 11:45 оновлено 15 липня, 11:59
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Марат Гельман розповів про те, хто може підняти новий заколот в Росії.
Росія, Гельман
Марат Гельман прогнозує новий бунт в РФ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

У РФ на сьогодні невеликий список людей, здатних очолити бунт проти диктатора Володимира Путіна, заявив російський політтехнолог, публіцист Марат Гельман.

"Це приблизно 2 000 осіб, які мають у своєму розпорядженні можливості – номенклатура, яка сьогодні чітко розуміє, що вона піде на дно разом з Путіним. Однак мова поки не йде про тих 30 фігур, безпосередньо пов'язаних з Путіним, яким діватися вже нікуди", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що бунт в РФ можуть підняти люди, які розраховують, що "якщо вони принесуть владу Путіна на блюдечку, то отримають поблажливість".

За його словами, мова йде про номенклатуру з доступом до певних важелів влади.

"Це може бути і будь-який губернатор. Уявімо собі наступну картину: влада слабка і якийсь губернатор саботує рішення Путіна, внаслідок чого Путін намагається відправити війська для того, щоб його втихомирити. І раптом з'ясовується, що війська не хочуть йти проти власного народу і не виконають наказ. Це приклад, подібних сюжетів може бути з десяток", — не виключив російський політтехнолог.

Він прогнозує, що однією з причин бунту в РФ може стати поява загороджувальних загонів, які заважатимуть регулярним військам окупантів відступати з Криму.

"Що стосується того, коли відбудеться бунт, я б назвав стовідсотковий варіант, про який сказав Каспаров на засіданні НАТО – прапор України над Севастополем. Це означатиме, що Путін слабкий, і його можна не боятися. Путін сам асоціював себе з Кримом і надав йому сакральний статус і тому момент стане вирішальним", — говорить співрозмовник.

Водночас він вказав на те, що такі події можна очікувати вже на початку вересня.

"Сигнал про те, що пора валити, стосується, в першу чергу, людей, які сидять в Раді Федерації і Держдумі. Можливо, вони нічого і не вирішують, але формально приймають всі людожерські закони. Їм треба рятуватися. У вересні буде осіння сесія обох палат парламенту, і тоді має все відбутися", — додав Гельман.

Дивіться відео - інтерв'ю Марата Гельмана Главреду:

Хто такий Марат Гельман

Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики.

Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

Раніше Гельман заявив про те, що чеченська армія може піти на Москву. За його словами, результат пригожинського заколоту - всі люди, які здавалися Путіну найближчими і лояльними, тепер під підозрою.

Нагадаємо, Гельман зробив прогноз про майбутнє РФ. На його думку, глава Кремля Володимир Путін створить подобу опричнини, щоб впоратися з наростаючим невдоволенням правлячого класу в РФ.

Раніше Гельман анонсував ключові події на фронті восени. Він переконаний, що це може бути пов'язано з поставками в Україну Західної зброї.

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Марат Гельман бунты Володимир Путін
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