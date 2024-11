Путін дав 'сигнал' Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови – ISW

Основне із висновків ISW:

Російський диктатор Володимир Путін сигналізував обраному президенту США Дональду Трампу про те, що він готовий вести переговори про можливість завершення війни проти України.

Проте при цьому глава Кремля дав зрозуміти, що такі переговори можливі тільки в тому разі, якщо США виконають низку умов країни-агресорки Росії. Зокрема, російський диктатор хоче, щоб Сполучені Штати скасували санкції проти РФ, які були запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також щоб США відмовилися від підтримки України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви, зроблені Путіним на Валдаї 7 листопада, і спробували пояснити, що за ними стоїть.

Аналітики дійшли висновку, що Путін очікує від Трампа виконання вимог на забезпечення інтересів та переваги Росії, і при цьому, щоб США не вимагали нічого натомість.

Так, під час виступу у межах Валдайського міжнародного дискусійного клубу російський диктатор заявив, що він відкритий до дискусій, які спрямовані на те, щоб відновити відносини між Сполученими Штатами Америки і Росією. При цьому глава Кремля чекає від США першого кроку щодо початку переговорів.

У той же час Путін дав зрозуміти, що РФ піде на контакт, лише якщо США скасують санкції проти РФ та відмовляться від підтримки України. В ISW наголошують, що такі вимоги вигідні лише Росії і не принесуть жодної користі США.

Також аналітики звернули увагу, що 8 листопада, наступного дня після виступу Путіна з відповідними заявами, його речник Дмитро Пєсков зробив "уточнення". Він сказав, що слова Путіна про переговори зі США нібито зовсім не означають, що РФ відмовилася від своїх цілей в Україні чи переглянула їх. Пєсков зазначив, що цілі Росії залишаються такими ж, як і були.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.