На Україну за Трампа може чекати два сценарії: дипломат зробив прогноз

Трамп ухвалюватиме конкретні рішення, вважає Дмитро Кулеба.

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Трамп може ухвалювати як вигідні, так і невигідні для України рішення - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Кулеба:

За Трампа можливі два політичні курси

Трамп ухвалюватиме конкретні рішення

У Трампа немає цілісного курсу

За президентства Дональда Трампа для України можливі два політичні курси. Один із них може змінити ситуацію в неправильний бік. Трамп ухвалюватиме конкретні рішення. Про це заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє Новини.LIVE, він розповів про те, що від Трампа слід очікувати дуже дратівливих заяв і кроків, які змусять українців хвилюватися. Але загалом президентство республіканця слід сприймати спокійно. Необхідно буде виконати важку роботу.

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"За Трампа можливі два політичних курси: один із них може змінити ситуацію в неправильний для України бік", - зазначив Кулеба. Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів. Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

За його словами, якщо під час президентства Байдена Білий дім мав курс на роки вперед, то за Трампа "можливо все".

"Це будуть конкретні рішення, які можуть стати як вигідними для України, так і ні", - наголосив Дмитро Кулеба.

Трамп виграв президентські вибори у США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, кандидат від республіканців Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Згідно з підрахунками, він набрав 295 голосів вибірників. Опонент Камала Гарріс уже привітала його з перемогою.

Одним із перших Трампа привітав президент України Володимир Зеленський. Пізніше обидва лідери провели телефонні перемовини, які українські гарант оцінив позитивно.

У Кремлі вважають, що Трамп може поговорити з Путіним, про що розповів Дмитро Пєсков. Зустрічі Трампа і Путіна поки що не очікується.

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