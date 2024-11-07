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Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

Маріна Фурман
7 листопада 2024, 21:44
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Президент України наголосив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.
Зеленский, Трамп
Завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він вірить у заяви Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, але підкреслив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність. Про це сказав очільник країни в межах пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський зазначив, що недавно він провів доволі хороші розмови з Трампом. Однак, президент України підкреслив, що майбутні переговори повинні бути більш конкретними, і для цього необхідно підготуватися обом сторонам.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття...", - пояснив президент.

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Водночас очільник держави зауважив, що хоче справедливого закінчення війни.

"Я впевнений, що швидке закінчення війни - це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України", - підсумував Володимир Зеленський.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Заяви Володимира Зеленського - останні новини

На саміті Європейської політичної спільноти деякі лідери озвучували небезпечні ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки. За словами Володимира Зеленського, ті, хто пропонує такі угоди без належних гарантій, — це "диванні експерти", які не мають досвіду війни і не розуміють, до яких наслідків для України можуть призвести домовленості з Росією.

Як раніше писав Главред з посиланням на очільника держави, двосторонній документ про безпеку між Україною та Угорщиною наразі не підписано через відсутність підтримки Угорщини щодо вступу України до НАТО. Президент підкреслив, що такий документ має враховувати не лише інтереси однієї сторони, а й включати важливі аспекти для забезпечення безпеки сьогодні та в майбутньому.

Також під час виступу президент України згадав про військовх КНДР. Він зазначив, що бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР.

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