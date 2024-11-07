Чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні: Зеленський озвучив відповідь

Президент України наголосив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

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Завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він вірить у заяви Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, але підкреслив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність. Про це сказав очільник країни в межах пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський зазначив, що недавно він провів доволі хороші розмови з Трампом. Однак, президент України підкреслив, що майбутні переговори повинні бути більш конкретними, і для цього необхідно підготуватися обом сторонам.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів. Просто говорю, що ми там, де ми є. Ми у війні з росіянами, а це найскладніший ворог цього століття...", - пояснив президент. відео дня

Водночас очільник держави зауважив, що хоче справедливого закінчення війни.

"Я впевнений, що швидке закінчення війни - це втрати. Я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з Трампом, я думаю, він буде готуватися зі своєю командою свої погляди, все це попереду. Все що мені зараз зрозуміло, він дійсно хоче закінчення. Ми хочемо справедливого закінчення, бо це жах і трагедія, вся ця війна. Але, якщо це просто швидко, то це втрати для України", - підсумував Володимир Зеленський.

Заяви Володимира Зеленського - останні новини

На саміті Європейської політичної спільноти деякі лідери озвучували небезпечні ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки. За словами Володимира Зеленського, ті, хто пропонує такі угоди без належних гарантій, — це "диванні експерти", які не мають досвіду війни і не розуміють, до яких наслідків для України можуть призвести домовленості з Росією.

Як раніше писав Главред з посиланням на очільника держави, двосторонній документ про безпеку між Україною та Угорщиною наразі не підписано через відсутність підтримки Угорщини щодо вступу України до НАТО. Президент підкреслив, що такий документ має враховувати не лише інтереси однієї сторони, а й включати важливі аспекти для забезпечення безпеки сьогодні та в майбутньому.

Також під час виступу президент України згадав про військовх КНДР. Він зазначив, що бойові зіткнення північнокорейських військових на боці Росії проти української армії завершилися втратами серед солдатів із КНДР.

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