Загроза розвалу НАТО: з'явився несподіваний прогноз перших кроків Трампа

У політичній системі США багато запобіжників від волюнтаризму, каже Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов прокоментував можливі кроки Дональда Трампа, Андрій Золотарьов / скрін, Главред

Коротко:

ВПК США отримує прибутки від війни в Україні

Трамп перекладе витрати на країни ЄС

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов відповів на запитання про те, що Дональд Трамп під час своєї кампанії дуже багато говорив про роль Європи в допомозі Україні та вихід США з НАТО.

"Безумовно, від триваючої війни в Україні виграє американський військово-промисловий комплекс, який завантажений замовленнями на 10 років уперед", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт говорить про те, що партнери постачали ЗСУ не найсвіжішу техніку, а ту, яка вже в багатьох випадках підлягала списанню або залишилася з часів підписання Варшавського договору і Радянського Союзу.

"Трамп, природно, буде все це підстьобувати. Тому що нове озброєння коштує дорого і вимагає навіть не двох відсотків військових витрат у структурі ВВП", - пояснив він.

Водночас співрозмовник вважає, що ніякого демонтажу НАТО не буде, оскільки в політичній системі США досить багато запобіжників від волюнтаризму тих чи інших персон.

"Але європейцям доведеться платити більше, і в цьому у Трампа буде суспільна підтримка", - додав Золотарьов.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Раніше стало відомо про те, що Трамп ухвалив перше кадрове рішення. Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Президент України підкреслив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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