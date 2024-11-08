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Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

Альона Вороніна
8 листопада 2024, 15:07оновлено 8 листопада, 16:15
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Якщо Путін не погодиться на умови Трампа, США нададуть Україні максимальну підтримку. Але якщо Зеленський не піде на його умови, це обернеться проти України.
Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій
Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін YouTube

Коротко:

  • Трамп може запропонувати Путіну угоду для завершення війни в Україні
  • Якщо Путін не погодиться на умови Трампа, США збільшать допомогу Україні

Обраний президент США Дональд Трамп може запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну угоду, щоб зупинити війну в Україні.

Якщо глава Кремля не погодиться на умови Трампа, тоді США можуть надати Україні максимальну підтримку. Таку думку висловив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду.

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"Трамп пропонуватиме зупинити війну. Він буде розігрувати пасьянс: якщо Путін не зупиняє війну, не погоджується на його пропозиції, то США нададуть Україні максимально можливу підтримку. Я з 2022 року говорив, що Байден водить нас за ніс і робить ставку на повільне виснаження Росії", – зазначив політолог.

За його словами, обсяги військової допомоги Сполучених Штатів могли б бути куди більшими, але нам давали рівно стільки, щоб ми і не впали, і не перемогли.

"У США є ресурси зробити так, щоб війна для Росії стала проблемою. Інший момент – це виснаження людського ресурсу", – вважає Золотарьов.

Він зазначив, що Трамп проте мислить у ключі: "не згоден – зроблю так, щоб до цього примусили зовнішні обставини". З іншого боку, він пропонуватиме вести розмову про пом'якшення санкційного режиму щодо Росії, що повністю виключалося демократами.

"А що стосується України, то якщо, припустимо, Зеленський не піде на його умови, це може загрожувати різким скороченням допомоги. Це і так буде, але, можливо, Трамп має на увазі більш радикальні підходи. Особливо з урахуванням того, що ми критично залежимо від доброї волі наших партнерів", – додав політолог.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Трамп инфографика
Що відомо про Дональда Трампа/ Інфографіка: Главред

Які рішення може прийняти Трамп щодо України – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Він зазначив, що вірить у заяви Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни, але наголосив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність.

Дипломат і колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив прогноз і зазначив, що на Україну за Трампа може чекати два сценарії. Трамп ухвалюватиме конкретні рішення, вважає Кулеба.

Також раніше Главред повідомляв, що з'явився несподіваний прогноз перших кроків Трампа. У політичній системі США багато запобіжників від волюнтаризму, каже Андрій Золотарьов.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Андрій Золотарьов
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