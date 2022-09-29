Окупанти вдарили касетними бомбами по Дніпропетровській області: постраждали 15 осіб

Окупанти вдарили по Криворізькому району, постраждали 15 людей / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти вдарили забороненими касетними бомбами по Криворізькому району Дніпропетровської області. Снаряди з "Урагану" потрапили в промислове підприємство, багато людей постраждали. Про це повідомили в Оперативному угрупованню військ "Каховка".

"Прильоти" зафіксували у Зеленодольській громаді. В результаті обстрілу постраждала адміністративна будівля.

"По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог вранці вдарив забороненим касетним реактивним снарядом з "Урагану" по промисловій інфраструктурі. Пошкоджено адмінбудівлю", - йдеться в повідомленні.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив про те, що в результаті обстрілу постраждали 15 осіб, 6 з них знаходяться у важкому стані. Їх доставили в лікарні Криворізького району.

Раніше повідомлялося, росіяни знову вдарили ракетами по Харкову у той час, як в місті звучала повітряна тривога. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація про постраждалих уточнюється. Мер Харкова пізніше зазначив, що війська РФ завдали ще одного удару по місту.

Також стало відомо про те, що окупанти тричі за ніч вдарили з реактивних систем залпового вогню Град і важкої артилерії по мирних жителях Нікопольського району. Пошкодження отримали понад 10 багатоповерхових і приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопровід і 6 ліній електропередач.

Інші новини: