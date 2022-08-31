На Дніпропетровщині юнак торкнувся касетного снаряда окупантів і загинув / Асоціація саперів України та https://ua.depositphotos.com/

У Дніпропетровській області в середу, 31 Серпня, трагічно загинув 17-річний юнак. Про це розповів керівник Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

Підліток ненароком торкнувся касетний боєприпас, який не здетонував після чергового обстрілу регіону російськими окупантами. Снаряд вибухнув. Юнак загинув на місці.

"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував. Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси", - розповів губернатор.

Видео дня

Резніченко в черговий раз застеріг жителів Дніпропетровська від небезпеки, яку несуть залишки ворожих снарядів.

"Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що залишається після ворожих обстрілів. Не ходіть в лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Будьте обережні. Це врятує життя", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти отримали від свого командування сувору догану-за те, що зіпсували вантажний автомобіль "Урал-4320", коли їхали на ньому і підірвалися на міні.

"Командування ЗС РФ не цікавить життя і здоров'я військовослужбовців, інша справа — техніка. Військовослужбовці Східного військового округу під час пересування на автомобілі Урал-4320 по території України наїхали на міну, в результаті чого 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Однак командування округу, замість турботи про своїх підлеглих, оголосило догани водіям і старшому машині за упущення по службі, що виразилися в результаті втрати Урал-4320", — написав він.

До того повідомлялося, що в Україні був ліквідований контрактник російської армії-десантник Кирило Варфоломєєв з Мухоршибирского району Бурятії. Його молода дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом, який окупанту вручили посмертно.

Інші новини: