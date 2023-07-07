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Проклинав і називав фашистами: у Болгарії на кортеж Зеленського напав "священник"

Ангеліна Підвисоцька
7 липня 2023, 09:59 оновлено 7 липня, 10:30
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У Болгарії "священник" з хрестом в руках вискочив на дорогу і почав викрикувати слова з прокльонами в бік Зеленського і українського народу.
священик напав на кортеж Зеленського
У Болгарії священик напав на кортеж Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 6 липня прибув з офіційним візитом до Болгарії. Однак прямо на в'їзді в Софію (столиця Болгарії) на кортеж президента напав дивний священник. Він раптово вибіг на дорогу з хрестом в руках і мало не кинувся під колеса. Відео вже розлетілося в Мережі.

Чоловік тримав у руках хрест і почав розмахувати ним, підбігаючи до машин. При цьому він вигукував фрази з прокльонами і обзивав українців.

На місці події були не тільки журналісти, а й правоохоронці. Вони одразу схопили священника і відтягнули його від дороги. Священник чинив опір і продовжував кричати цинічні фрази.

відео дня

"Анафема, зелений, фашистська Україна, сатаністські західники!"- вигукнув він.

Дивіться відео з нападом священника на кортеж Зеленського:

напад на кортеж Зеленського
У Болгарії священик напав на кортеж Зеленського / фото: скріншот

Однак пізніше виявилось, що чоловік, який напав на кортеж Зеленського, не священник, а скандальний болгарський політик Атанас Стефанов. Він відомий своїми проросійськими поглядами. Також він очолює болгарське громадське об'єднання "Друзі Росії".

Візит Зеленського до Болгарії

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії у Софію.

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Зеленський і прем'єр Болгарії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Президент також згадав, що Захід має твердо підтримувати Україну, щоб не пустити ворога на свою територію. Україні потрібна зброя, адже саме вона зараз зупиняє російських окупантів. Водночас Зеленський жорстко відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не закінчиться військовим шляхом.

"Ми говоримо про деякі цифри з нашими партнерами і Болгарія не виключена. Ми вдячні за допомогу. Щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога. Але нам це на 5 днів. Розумієте, що таке війна? Який апетит цієї трагедії", - сказав Зеленський

Інші новини:

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