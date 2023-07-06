'Прикол або агентура РФ': у Зеленського жорстко рознесли скандальний звіт HRW

Михайло Подоляк відверто висловився на адресу Humans Right Watch.

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Михайло Подоляк зробив заяву з приводу війни в Україні / колаж Главред: фото: ОПУ, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував правозахисну організацію Humans Right Watch, яка раніше звинуватила Україну у використанні касетних боєприпасів.

"Тільки вдумайтеся: абсолютно божевільні російські головорізи вторгаються в Україну, розв'язуючи жорстоку війну геноцидного типу, вбиваючи цивільне населення, влаштовуючи публічні страти, ґвалтуючи жінок, викрадаючи дітей, атакуючи великі міста крилатими ракетами ... разом поруч стоїть "правозахисна організація" ... і звинувачує український народ в тому, що він недостатньо роззброїв себе за підсумками міжнародних конвенцій 2005 р. і Будапештського меморандуму", - написав він Twitter.

"Більш того, "правозахисники" розв'язують агресивну лобістську кампанію... ні, не за виключенням Росії з ООН – по зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Або інвазія російської агентури в різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?", - написав також він.

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Нагадаємо, наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ і артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена не була готова виконати це побажання.​

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Однак у Німеччині критикували таке прохання.

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