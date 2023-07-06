Зеленський прилетів до Чехії з особливою місією: що буде обговорювати

За даними чеських ЗМІ, після виконання військовим оркестром гімнів України та Чехії президенти пройшли повз Замкову варту.

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Володимир Зеленський в Чехії / Колаж Главред, фото скріншот, соцмережі

Президент України Володимир Зеленський увечері, 6 липня, прибув до Чехії. Літак з українським президентом приземлився в одному з аеропортів Чехії.

Відомо, що український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

За даними чеських ЗМІ, після виконання військовим оркестром гімнів України та Чехії президенти пройшли повз замкову варту.

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Після цього глави держав проведуть переговори.

Про що говоритимуть президенти

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація формули миру, відновлення України", - так описав президент Володимир Зеленський свій візит до Чехії.

Дивіться відео про те, як Володимира Зеленського зустріли в Чехії:

Турне українського президента

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софія.

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

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