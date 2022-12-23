Президент Болгарії "станцював" під дудку Путіна й обізвав депутатів через військову допомогу Україні

Президент Болгарії Румен Радев різко виступив проти надання Україні військової допомоги.

Президент Болгарії виступив проти надання військової допомоги Україні / сайт Кремля

Президент Болгарії Румен Радев вкрай незадоволений через що, що депутати парламенту затвердили пакет військової допомоги України. Він розлючений через те, що не може ветувати це рішення, хоч і сильно хоче цього. Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Рішення про надання Україні військової допомоги прийняла конституційна більшість. Радев через це звинуватив депутатів у "розпалюванні війни".

"На жаль, підпалювачі війни в парламенті переважною більшістю голосів прийняли рішення про військову допомогу Україні. Таким чином, вони зобов'язали тимчасовий уряд укласти договір з Україною на таку допомогу", - цинічно заявив президент Болгарії.

Він стверджує, літаки, зенітно-ракетні комплекси і танки не були включені в пакет військової допомоги, бо це може "завдати шкоди бойовим можливостям Болгарії".

Військова допомога Україні від США

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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