"Ви розумієте, що таке війна?": Зеленський жорстко звернувся до президента Болгарії

Президент пояснив, що Україна воює, бо просто хоче відновити своє життя, хоче вижити, саме тому і просить про допомогу у партнерів.

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Володимир Зеленський в Болгарії / Колаж Главред, фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні країни-союзники повинні розуміти, що поки українці борються проти Росії, війна не прийде на їх території.

Під час пресконференції у Болгарії президент підкреслив, що необхідно підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією, зокрема, зброєю.

"Поки війна в Україні, війна на іншу територію не піде. Ну це ж факт? Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору потрібно включити твій мозок і це зрозуміти, що поки українці воюють, то допомагай їм, інакше є ймовірність, що війна потім прийде до тебе. І не треба думати, що буде у тебе - подивися на Україну", - сказав Зеленський.

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Також Зеленський емоційно відповів президенту Болгарії, який вважає, що війна не може закінчиться військовим шляхом.

Україна просить про допомогу, бо хоче вижити і відновити своє життя. Якби ми хотіли просто воювати, то вже б були в Росії.

"Ми говоримо про деякі цифри з нашими партнерами і Болгарія не виключена. Ми вдячні за допомогу. Щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога. Але нам це на 5 днів. Розумієте, що таке війна? Який апетит цієї трагедії", - йдеться в заяві.

Президент пояснив, що Україна воює, бо просто хоче відновити своє життя, хоче вижити, саме тому і просить про допомогу у партнерів.

"Якби ми хотіли воювати, ми б були на території Росії", - додав президент.

Дивіться відео, що сказав Зеленський президенту Болгарії:

Візит Зеленського до Болгарії

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії у Софію.

Глава держави провів переговори з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентаріями, політиками і журналістами.

Зеленський і прем'єр Болгарії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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