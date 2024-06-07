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"Чому ми повинні підкорятися РФ": Макрон про відправку інструкторів в Україну

Марія Николишин
7 червня 2024, 22:25
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Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.
Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Франція не хоче ескалації війни, але хоче допомогти Україні оборонятися. Тому Париж хоче мати коаліцію партнерів, які були б готові направити в Україну своїх інструкторів, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Щодо інструкторів на території України, ми говорили про це 26 лютого, якщо ви пам'ятаєте. Зеленський і його міністр оборони чітко висловили потреби України. Україна сьогодні мобілізує набагато більше людей, і їх треба буде ефективніше навчати на українській території. Це легітимний захід", - сказав він.

Макрон також наголосив, що Франція не воює з Росією, не хоче ескалації, але хоче зробити все, щоб допомогти Україні оборонятися. Президент Франції не вважає навчання на суверенній території України її солдатів ескалацією.

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"Чому ми повинні підкорятися Росії, яка вирішить, що ми не маємо права відправляти інструкторів? Ми не згодні з цими "червоними лініями". Третє - ми вирішили, що ми хочемо мати коаліцію, і вже багато наших партнерів дали згоду", - підкреслив президент Франції.

В той же час, він уточнив, що з поваги до партнерів не може зараз сказати, що Франція буде це робити.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський також висловився на тему відправлення в Україну інструкторів країн Заходу.

"Я хочу, щоб була чітко сформульована наша позиція. Ми підтримуємо ініціативу президента Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. І до речі, це просто скорочує шлях до навчання. У чому сюрприз? Країни НАТО навчали наших солдатів на своїх територіях, але це коротший шлях. Тому я вдячний за цю ініціативу", - сказав він.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Зустріч Зеленського з Макроном - головні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, прибув до Парижа, де зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Повідомлялось, що Україна отримає в рамках чергового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Також президент Франції Еммануель Макрон підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. При цьому іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

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війна в Україні інструктори Володимир Зеленський Еммануель Макрон Візит Зеленського до Парижу
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