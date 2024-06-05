Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

Президент Франції може оголосити відправку військ до України з певною місією. Та це не всі сюрпризи, на ЗСУ чекає ще дещо.

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Макрон готується заявити про відправку військ в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, flickr

Французький президент Емануель Макрон під час зустрічі в Нормандії може оголосити про направлення своїх солдатів в Україну. Вони стануть інструкторами для українських військових. Крім цього Франція направить ЗСУ новий пакет військової допомоги.

Про це розповів директор Інституту світової політики Євген Магда в етері Апостроф TV.

"Макрон прагне бути європейським політичним лідером і використати це в майбутній політичній кар’єрі. Тому на зустрічі в Нормандії він ймовірно оголосить про направлення інструкторів та нову партію військової допомоги", - сказав Магда. відео дня

Водночас директор Інституту світової політики прокоментував перспективи прийняття рішень на саміті миру. За його словами, конкретики очікувати не варто, бо досягти домовленостей усім учасникам саміту в Швейцарії буде непросто.

"Росіяни добиваються того, щоб був знижений рівень представництва на цьому саміті. До того ж, за два дні більше як сотні учасників буде важко досягти згоди по якихось питаннях. Цей саміт - перший крок для досягнення миру на умовах територіальної цілісності", - додав Магда.

Він також зазначив, що на результативність саміту впливатиме і поведінка Росії. Адже, якщо учасники і знайдуть спільну точку дотику, то навряд чи Росія виконуватиме домовленості.

Хто такий Євген Магда? Євген Магда — український політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики. Один із спікерів Форуму Вільних Держав Постросії, пише Вікіпедія.

Ситуація з відправкою іноземних військ в Україну

Нещодавно стало відомо, що на території України вже з початку повномасштабного вторгнення перебувають війська Франції. Однак після офіційного оголошення про їх введення, кількість іноземних солдатів в Україні помітно зросте.

Вже існує декілька варіантів введення військ НАТО на територію України, однак наразі Альянс розглядає такий сценарій лише теоретично.

Нагадаємо, що коли мова йде про перекидання військ НАТО в Україну, то на думку виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, це відбудеться під егідою окремого європейського об'єднання, а не Альянсу.



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