РФ погрожує французьким інструкторам в Україні: Париж готує відповідь

Французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж на заяви Росії.

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Обурливі заяви РФ не залишаться без відповіді / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

Росія пригрозила, що французькі інструктори стануть "законною ціллю", якщо їх відправлять до України. Франція обіцяє не залишити без відповіді такі заяви Кремля. Про це повідомило BFMTV.

Прессекретар посольства Росії у Франції Олександр Макогонов виступив зі скандальними заявами на адресу Парижа. Він стверджує, що якщо Франція надішле своїх людей для навчання українських військових, вони "стануть законною ціллю".

"Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони, природно, стануть законною ціллю", - заявив Макогонов.

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Ці слова різко прокоментував заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

"Це обурливі заяви, які не залишаться без відповіді", - сказав Лемуан на BFMTV.

Він додав, що французьке МЗС наразі розглядає варіанти відповіді, яку має надати Париж, але утримався від розголошення подробиць.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Відправлення французьких військових в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон назвав імовірною відправку в Україну своїх військ, у разі якщо Росія піде на Київ або Одесу. Потім він уточнив, що йдеться про відправку в Україну інструкторів. Його підтримали, зокрема, країни Балтії.

Інструктори повинні будуть навчати українських військових безпосередньо поблизу від лінії фронту, що має скоротити терміни підготовки новобранців.

Газета Le Monde пише про те, що французький президент Еммануель Макрон сподівається встигнути створити коаліцію з відправлення в Україну західних інструкторів до приїзду в Париж Володимира Зеленського.

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