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"Проблема на 50 років": експерт назвав сценарії розвитку подій на Близькому Сході

Анна Ярославська
17 жовтня 2023, 01:32
Один з варіантів, до якого може вдатися Ізраїль, це точкова зачистка. Це найлегший сценарій, який вже застосовувався.
Максим Розумний, армія Ізраїлю
Максим Розумний назвав кілька сценаріїв розвитку подій на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter Israel Defense Forces

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний спрогнозував, як далі розвиватимуться події в Ізраїлі. За його словами, є кілька сценаріїв.

Один з варіантів, до якого може вдатися Ізраїль, це точкова зачистка. До цього сценарію країна вже вдавалася неодноразово.

"Тобто ізраїльські спецназівці напевно зайдуть в якісь регіони після бомбардування сектора Гази, знищать якісь осередки, когось звільнять, когось, навпаки, захоплять, когось знищать, і надалі все повернеться до того ж стану. Тобто та сама стіна", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

Він припускає, що ще якийсь час триватиме блокада і "жорстка політика умиротворення", а потім все повернеться до того ж стану. При цьому терористичні угруповання будуть значно ослаблені.

"Цей варіант інерційний, очікуваний, і, в принципі, тоді це буде просто один з епізодів цієї нескінченної, уповільненої війни між арабами та ізраїльтянами на цій землі", - сказав Розумний.

За словами експерта, якщо Ізраїль зважиться на щось серйозніше, то це буде мати далекосяжні наслідки і призведе до різкого посилення напруги в регіоні.

"Звичайно, арабські країни, які оточують Ізраїль, будуть цим дуже незадоволені - вони будуть роздувати скандал навколо цього. І всі ті процеси, які почалися - налагодження відносин, деескалація відносин з країнами Перської затоки (Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ), звичайно, відійде в минуле, тому що почнеться дуже жорстка конфронтація. І очевидно, що це може викликати появу інших гарячих точок в тому ж регіоні", - сказав експерт.

Розумний додав, що в цьому випадку буде вже інша історія, тому що Іран і Саудівська Аравія ворогують.

"Тож, це буде принципово інша ситуація, яка вимагатиме від Сполучених Штатів займати якусь однозначну позицію", - сказав він.

"Словом якщо Ізраїль на це зважиться – ліквідувати сектор Гази – це буде подія півстолітньої давності. Як ось обіцяв Біньямін Нетаньяху на 50 років вирішити проблему, але боюся, що це буде створена проблема на наступні 50 років", - резюмував експерт.

Дивіться інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Що відбувається в Ізраїлі

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив президенту США Джо Байдену, що доведеться почати наземну операцію в Секторі Гази. Єрусалим повинен відповісти серйозною військовою силою на ситуацію, яка відбувається на Близькому Сході.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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Максим Розумний новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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