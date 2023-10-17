"Проблема на 50 років": експерт назвав сценарії розвитку подій на Близькому Сході

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний спрогнозував, як далі розвиватимуться події в Ізраїлі. За його словами, є кілька сценаріїв.
Один з варіантів, до якого може вдатися Ізраїль, це точкова зачистка. До цього сценарію країна вже вдавалася неодноразово.
"Тобто ізраїльські спецназівці напевно зайдуть в якісь регіони після бомбардування сектора Гази, знищать якісь осередки, когось звільнять, когось, навпаки, захоплять, когось знищать, і надалі все повернеться до того ж стану. Тобто та сама стіна", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.
Він припускає, що ще якийсь час триватиме блокада і "жорстка політика умиротворення", а потім все повернеться до того ж стану. При цьому терористичні угруповання будуть значно ослаблені.
"Цей варіант інерційний, очікуваний, і, в принципі, тоді це буде просто один з епізодів цієї нескінченної, уповільненої війни між арабами та ізраїльтянами на цій землі", - сказав Розумний.
За словами експерта, якщо Ізраїль зважиться на щось серйозніше, то це буде мати далекосяжні наслідки і призведе до різкого посилення напруги в регіоні.
"Звичайно, арабські країни, які оточують Ізраїль, будуть цим дуже незадоволені - вони будуть роздувати скандал навколо цього. І всі ті процеси, які почалися - налагодження відносин, деескалація відносин з країнами Перської затоки (Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ), звичайно, відійде в минуле, тому що почнеться дуже жорстка конфронтація. І очевидно, що це може викликати появу інших гарячих точок в тому ж регіоні", - сказав експерт.
Розумний додав, що в цьому випадку буде вже інша історія, тому що Іран і Саудівська Аравія ворогують.
"Тож, це буде принципово інша ситуація, яка вимагатиме від Сполучених Штатів займати якусь однозначну позицію", - сказав він.
"Словом якщо Ізраїль на це зважиться – ліквідувати сектор Гази – це буде подія півстолітньої давності. Як ось обіцяв Біньямін Нетаньяху на 50 років вирішити проблему, але боюся, що це буде створена проблема на наступні 50 років", - резюмував експерт.
Дивіться інтерв'ю Максима Розумного Главреду:
Що відбувається в Ізраїлі
Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив президенту США Джо Байдену, що доведеться почати наземну операцію в Секторі Гази. Єрусалим повинен відповісти серйозною військовою силою на ситуацію, яка відбувається на Близькому Сході.
15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.
Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.
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