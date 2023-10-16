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Журналіст пояснив, що трапиться, якщо у війні в Ізраїлі візьме участь Ліван

Дмитро Відоменко
16 жовтня 2023, 03:05
Якщо через Ліван у війні в Ізраїлі, каже журналіст Цві Зільбер, візьме участь - через Ліван-угруповання "Хезболла", то це буде найстрашніший сценарій.
Сільбер, Ізраїль
Найжахливіший сценарій, каже ції Зільбер, якщо до війни в Ізраїлі "підключиться" через Ліван "Хезболла" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Якщо через Ліван в ізраїльсько-палестинській війні візьме участь терористичне угрупування "Хезболла", то для Ізраїлю це буде найстрашніший сценарій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

"Бувши. І це, в принципі, самий кошмарний сценарій. Але давайте не будемо ображати Ліван - у нього багато своїх проблем і в самих кошмарних снах Ліван не міг собі уявити війну з Ізраїлем. Ліван - це країна Failed State, яка переживає найглибшу в своїй історії кризу. Країна, яка раніше була близькосхідною Швейцарією, а зараз, через постійні громадянські війни, багато в чому через палестинців, "Хезболли" та інших терористичних організацій перетворилася на Сомалі. "Хезболла" - це Іранський проксі. Фактично, шиїтська організація, що живе на іранські гроші, але при цьому вони являють собою найбільшу в Лівані політичну партію з колосальним політичним впливом. Але все-таки треба розділяти. У нас друга ліванська війна йшла в неймовірно дивному форматі – війна йшла повним ходом, ми бомбили Ліван, Бейрут, "Хезболла" обстрілювали без кінця ракетами Ізраїль. Але при цьому прем'єр-міністр Лівану, якщо пам'ятаєте, був такий Фуад Синьйора, виходив на прес-конференції зі сльозами на очах, благав світову спільноту зупинити Ізраїльських агресорів і говорив, що Ліван з Ізраїлем не воює. Тобто" Хезболла " воювала з Ізраїлем абсолютно проти волі Лівану як держави, і той нічого не міг з цим зробити, тому що "Хезболла" набагато сильніше, ніж ліванська армія", ‒ сказав він.

На думку Зільбера, командування американського флоту для того і оперативно перекинуло якомога ближче до зони бойових дій авіаносець "Джеральд Форд".

"Так," Хезболла " - це сьогодні реальна загроза. Для цього, загалом-то, і приплив американський авіаносець "Джеральд Форд", щоб показати Ірану: якщо втрутяться, то можуть відхопити. Що буде якраз шансом закрити питання з Іраном і його режимом раз і назавжди. І я все-таки сподіваюся, що це стримуючий фактор. "Хезболла" насправді нічого не обіцяє. Вони кажуть, що не нападуть першими, але вздовж північного кордону зараз постійно йде дуель: вони стріляють в нас, ми відповідаємо, і відповісти треба трохи більше, ніж в тебе вистрілили. Потім вони роблять постріл у відповідь і кажуть, мовляв, скільки ізраїльтяни вб'ють з нашого боку, стільки ж і ми повинні вбити з їхнього боку. Ось таке у нас рівняння. Ізраїль з їхнього боку вже вбив, по-моєму, 12 бойовиків "Хезболли", а значить тепер, відповідно, вони будуть стріляти, поки не вб'ють 12 ізраїльтян.Розумієте, коли ти запалюєш сигарету на бензоколонці, ти не обов'язково хочеш її підірвати – іноді буває так, що ситуація виходить з-під контролю і бензоколонка вибухає проти твоєї волі. І ця ситуація приблизно така ж", - підсумував він.

Що таке Хезболла?

Хезболла - ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація. Вона контролює південну частину Лівану. Ізраїль, США, Канада і Бахрейн визнали організацію терористичною. Водночас ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною зовнішню організацію безпеки Хезболли, пише Вікіпедія.

Дивіться на відео інтерв'ю Цві Зільбера Главреду:

Хто такий Цві Зільбер

Цві Сільбер - ізраїльський журналіст, есеїст і радіоведучий. Програмний директор радіостанції "краще радіо".

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль

Вранці 7 жовтня терористи ХАМАС з Сектора Гази напали на Ізраїль. Бойовики завдали масованих ударів по території країни з суші, моря і повітря. Єрусалим активував пункт "40 аллеф" і вперше за 50 років оголосив про стан війни. Мобілізовано понад 300 тисяч Ізраїльських резервістів. Бойові дії тривають.

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС. На тлі повідомлення про підготовку ЦАХАЛ до наземної військової операції в Секторі Гази в Тегерані повідомили, що можуть втрутитися в конфлікт у разі його ескалації.

Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність", повідомили в The New York Time. Як стверджують журналісти, операцію вирішили перенести через погодні умови, які не дозволяють Армії оборони Ізраїлю ефективно прикривати свої сухопутні війська з повітря.

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Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі Цві Зільбер
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