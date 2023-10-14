Ізраїль оголосив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС, який керував нападом

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира спецназу терористів ХАМАС Алі Кадхі в результаті удару безпілотника по одному з об'єктів у Секторі Газа.

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Ізраїль в результаті авіаудару ліквідував одного з командирів ХАМАС / Скріншот відео twitter.com/IAFsite

В Ізраїлі зробили заяву, згідно з якою ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу "Нухба" терористів ХАМАС Алі Кадхі. Він керував нападом бойовиків на південні ізраїльські громади.

Як повідомили у ЦАХАЛ, командир "Нухба" спецназу ХАМАС Алі Кадхі, який керував нападом на Ізраїль 7 жовтня, ліквідований в результаті удару дроном по одному з об'єктів у Секторі Гази.

Згідно з інформацією ізраїльської армії, Кадхі був заарештований Ізраїлем ще в 2005 році за викрадення і вбивство ізраїльтян. Був звільнений після обміну полоненими в 2011 році.

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Терористи ХАМАС напали на Ізраїль

Вранці 7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики завдали ударів по території ізраїльської держави з суші, моря і повітря. В Ізраїлі заявили, що бойовики випустили понад 2200 ракет.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю запустив пункт "40 аллеф", який передбачає оголошення війни. Таким чином, Єрусалим вперше за 50 років оголосив про стан війни. Лави ізраїльської армії поповнили 300 тисяч мобілізованих.

Армія Ізраїлю 13 жовтня рейдом увійшла до Сектора Газа. Ізраїльтяни повідомили, що військові проводять операції з метою ліквідації терористів і звільнення полонених. Також ЦАХАЛ продовжує наносити авіаудари по Газа.

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