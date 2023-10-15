Напад ХАМАС на Ізраїль розколов відносини Путіна і Нетаньяху - WSJ

Напад ХАМАС на Ізраїль суттєво зіпсував відносини прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з главою країни-окупанта Росії Володимиром Путіним. Раніше вони постійно підтримували зв'язок, навіть незважаючи на напад Москви на Україну і посилення співпраці Кремля з Іраном. Втім, Путін став одним з небагатьох лідерів, які не висловили Нетаньяху співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.
У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що Нетаньяху останнім часом зберігав "тепле спілкування" з Путіним, незважаючи на стрімку ізоляцію президента РФ. Відносини не псували ані напад на Україну, ані зміцнення співпраці Росії з Іраном.
Журналісти нагадали, що Нетаньяху і Путін неодноразово проводили телефонні перемовини, а ізраїльський прем'єр заявив про своє нейтральне ставлення до російсько-української війни і відмовився постачати Україні зброю навіть тоді, коли цього вимагав західний світ.
"Тепер, після атаки на Ізраїль бойовиків ХАМАС, яких підтримує Іран, ці розмови, схоже, припинилися. Путін - один з небагатьох лідерів, який не висловив Нетаньяху співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян, убитих бойовиками Хамасу", - написали в WSJ.
До чого може призвести союз Росії та Ірану
Крім того, в американському виданні акцентували на тому, що охолодження відносин Росії та Ізраїлю лише вказує на більш широкі зрушення в ролі Москви на Близькому Сході з моменту військового вторгнення в Україну.
Зокрема, Москва в обмін на дрони поставила Ірану навчальні літаки Як-130 і вивчає можливості продажу Тегерану винищувачів Су-35. Це може призвести до зміни балансу повітряних сил на Близькому Сході.
Терористи ХАМАС напали на Ізраїль
Вранці 7 жовтня терористи ХАМАС із Сектора Газа напали на Ізраїль. Бойовики завдали масованих ударів по території країни із суші, моря і повітря. Єрусалим активував пункт "40 аллеф" і вперше за 50 років оголосив про стан війни. Мобілізовано понад 300 тисяч Ізраїльських резервістів. Бойові дії тривають.
Іран шляхом ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС. На тлі повідомлення про підготовку ЦАХАЛ до наземної військової операції в Секторі Газа в Тегерані повідомили, що можуть втрутитися в конфлікт у разі його ескалації.
Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Газа через "хмарність", повідомили в The New York Time. Як стверджують журналісти, операцію вирішили перенести через погодні умови, які не дозволяють Армії оборони Ізраїлю ефективно прикривати свої сухопутні війська з повітря.
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