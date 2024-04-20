'Закликаю швидко надіслати пакет': Байден відреагував на підтримку допомоги Україні

Президент США закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу для України, щоб треміново відправити зброю для ЗСУ.

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Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Президент США Джо Байден схвально висловився щодо ухвалення в Палаті представників Конгресу законопроектів про військову допомогу Україні та Ізраїлю. Очільник США закликав Сенат негайно розглянути та затвердити цей пакет документів, щоб він міг підписати його у найкоротші терміни. Заяву Байдена розповсюдила прес-служба Білого дому.

"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені. У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку", - зазначив американський президент.

Водночас Байден наголосив, що саме він "місяцями боровся" за термінове ухвалення законопроектів про допомогу. Також президент підкреслив, що нині "надзвичайно невідкладний момент", з огляду на безперервні бомбардування України з боку Росії та безпрецедентні атаки на Ізраїль з боку Ірану.

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Крім цього, Джо Байден подякував спікеру палати представників США Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які "проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце".

"Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою", - наголосив президент Байден.

Допомога Україні від США - голосування Палати представників

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. "За" законопроект про допомогу Україні проголосували 310 конгресменів, проти - 112.

Також 20 квітня у США проголосували за законопроєкт №8038 про конфіскацію заморожених активів РФ для України. Закон набрав необхідну кількість голосів у Палаті представників США. "За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям та спікеру Майку Джонсону за "рішення, яке зберігає правильний хід історії". Зеленський сподівається, що законопроєкти підтримають в Сенаті та направлять на розгляд президенту Байдену.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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