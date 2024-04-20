"Дуже вагомий пакет": Зеленський подякував США за допомогу Україні

Президент України сподівається, що законопроекти швидко будуть підтримані у Сенаті, а згодом підписані Байденом.

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Зеленський подякував США за підтримку законопроектів для України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників США за ухвалення надважливих законопроектів, які стосуються допомоги Україні. Про це він висловився у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що ці рішення очікували всі українці, а особливо військові, які щодня борються на фронті з російськими окупантами.

"Сьогодні ми отримали рішення, якого очікували: про пакет американської підтримки. За яке так ми боролися. Дуже вагомий пакет, який відчують і наші воїни на передовій, наші міста і села, які потерпають від російського терору ... Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати", - сказав Зеленський. відео дня

Президент сподівається на те, що пакет військової допомоги Україні швидко надійде на розгляд у Сенат США, а згодом і на стіл президента Джо Байдена.

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави і незалежності, наших людей і життя нашого, яке Росія так хоче закопати в руїнах. Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство. Саме таке американське лідерство є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок, заснований на правилах і передбачуваності життя для всіх народів. Безперечно, ми використаємо американську підтримку, щоб зміцнити обидва наші народи і наблизити справедливе завершення цієї війни – війни, яку Путін повинен програти", - додав президент.

Він також подякував українській команді, яка постійно боролася за ці необхідні законопроекти.

"Дякую всім представникам нашої держави, усім нашим дипломатам, які працюють заради збільшення підтримки України, усім представникам громадського сектору, кожному волонтеру, який працює, всім друзям України. Дякую моїй команді. Світ обʼєднується заради України, коли українці обʼєднуються заради незалежності", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від США - останні новини за темою

20 квітня Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України. Законопроєкт підтримали 360 конгресменів, "проти" висловилися 58 конгресменів.

Законопроєкт передбачає, що у президента США з'являються повноваження застосовувати процедуру конфіскації суверенних активів із подальшим переданням у спеціальні фонди - Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

Практично одразу після цього у США проголосували за надання Україні потужного пакета допомоги. "За" проголосували 310 конгресменів, "проти" - 112. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

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