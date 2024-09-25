Позиція Путіна похитнулась після операції ЗСУ в Курській області - Розумний

Рейтинг кремлівського диктатора після прориву українських сил на територію РФ помітно просів.

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Все більше росіян починають розуміти, що політична велич Путіна - міф / Колаж: Главред, фото: Президент Росії, УНІАН

Операція ЗСУ в Курській області підірвала довіру росіян до диктатора Володимира Путіна, що вже проявляється у його рейтингах та соціальних настроях на території країни-агресора РФ.

Про це під час часу з читачами Главреду заявив політичний експерт Максим Розумний. За його словами, нинішнє падіння рейтингів Путіна не можна вважати початком кінця для його політичного режиму, однак певні зрушення вже є.

Зокрема, Курська операція поставила під сумнів геніальність Путіна у геополітичному, геостратегічному та військовому планах. Адже більшість жителів РФ вірять в спроможність Путіна усе вирішити і виправити, чого вони не побачили після прориву ЗСУ на територію Курщини. Через це їхня віра в диктатора похитнулась, хоч і не суттєво.

"Для Росії, з її величезною територією та байдужістю до долі звичайних людей, події на Курщині – це дрібний поріз, який на рівні національного організму не дуже відчутний. Напевно, це б'є по гордості, бо росіянам здавалося, що Росія ніде не закінчується, і до неї не можна підступитися. Але загалом це реалії, з якими легко може змиритися російський обиватель, головне, щоб це не торкнулося його особисто", - пояснив Розумний.

Окрім цього росіяни впевнені в тому, що ситуація у Курській області дуже тимчасова і згодом окупантам вдасться все вирішити і перемогти, тому наразі загроз щодо визнання легітимності Путіна у Росії немає.

Дивіться відео про зміну настроїв росіян після прориву ЗСУ в Курську область:

Хто такий Максим Розумний? Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нещодавно Курську операцію ЗСУ вдалося розширити. Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали ще одну ділянку кордону країни-агресора Росії.

Згодом стало відомо, що під час штурму в Курській області українські військові інженери проробляли проходи в мінних полях і загородженнях на кордоні, чим забезпечили прохід у наступ підрозділів Сил оборони України вглиб російської території.

Нагадаємо, що українські війська продовжують здобувати успіхи на території Курської області, однак, як зазначив військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде, перспективи взяття ЗСУ Курської АЕС немає, адже українська армія не залучала достатню кількість сил і резервів, щоб вийти на Курчатов.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

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