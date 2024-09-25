Путін змінює ядерну доктрину, легітимізовуючи удар по Україні: що відомо

Також Москва уможливила "ядерну атаку" у відповідь на агресію проти Білорусі.

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Путін погрожує "відповіддю" у випадку масованих ударів по Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Диктатор Росії Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни.

Про зміни ядерної доктрини Путін заявив у середу, 25 вересня. Це збігається з проведення у Нью-Йорку дебатів Генасамблеї ООН, на яких, зокрема, трохи раніше виступив й президент Володимир Зеленський.

З-поміж іншого, Кремль пропонує "низку уточнень потенційного застосування ядерної зброї":

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Агресія проти РФ неядерної держави разом з ядерною буде розглядатися як напад на Росію.

Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії щодо Білорусі.

Достовірна інформація про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу спричинить ядерну відповідь.

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні. Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

Ядерний удар РФ - думки експертів

Раніше експерти у коментарі WP стверджували, що що "ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися Росією лише в тому випадку, якщо "Путін відчує загрозу існуванню РФ у її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що іншого виходу немає".

Аналітики і чиновники, близькі до російських дипломатів, кажуть, що натомість Путін шукає виваженішу та обмеженішу відповідь Заходу, якщо той дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для завдання ударів по Росії.

Нагадаємо, Україна вже завдавала ударів по ключових об'єктах ядерної тріади Росії, зокрема по базах стратегічних бомбардувальників і системах далекого радіолокаційного виявлення. Єдиний компонент ядерної тріади, який залишився недоторканим, – це Північний флот із атомними підводними човнами, крейсерами та ракетоносцями.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

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