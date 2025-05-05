Чи передасть Греція ЗРК Patriot Україні: ЗМІ розкрили відповідь

Греція пояснила, що не може надати Patriot через власні оборонні потреби та суперечки з Туреччиною.

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Обговорювали з США, але передавати не будуть / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте у матеріалі:

Чому Греція не готова ділитися Patriot з Україною

Які аргументи наводить уряд Афін

Що відомо про попередню військову допомогу України з боку Греції

Греція не планує передавати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, попри повідомлення про можливі переговори із західними союзниками. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву представника грецького уряду.

Раніше з’явилася інформація, що США та Греція можуть бути потенційними постачальниками додаткових систем Patriot для української армії. Однак Афіни чітко дали зрозуміти, що не братимуть участі у такій ініціативі.

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"Немає жодного питання про постачання Україні систем Patriot з Греції", – заявив урядовець у коментарі Reuters.

У матеріалі зазначається, що питання оборони є особливо чутливим для Греції через давні суперечки з Туреччиною.

Patriot / Інфографіка: Главред

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Хоча раніше Афіни вже передавали Україні військову допомогу, зокрема ракети, БМП, фугасні та протитанкові боєприпаси, торік вони вже заявляли, що не мають змоги надати ЗРК Patriot.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27") учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Також повідомлялось, що Велика Британія та Норвегія планують оголосити про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу.

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