Приїзд Путіна до Китаю: зустріч з Сі та нові приниження Орбана

Це перша поїздка Путіна за межі країн СНД з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Очікується, що переговори Путіна та Сі пройдуть 18 жовтня / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна на зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном та вже устиг побачитися з угорським прем'єром Віктором Орбаном - палким прихильником кремлівського режиму.

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Путін "вибрався з бункера"

Візит до КНР Путін анонсував ще 20 вересня. Раніше від закордонних поїздок кремлівський диктатор утримувався через виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

Тоді президент країни-агресорки стверджував, що йтиметься, з-поміж іншого, про реалізацію "спільного євроазійського простору", у чому нібито зацікавлена Росія.

Зокрема, Кремль запланував виступ Путіна у рамках форуму "Один пояс - один шлях". Очікується, що 18 жовтня відбудуться і двоетапні переговори з Сі, в тому числі "тет-а-тет".

Тим часом російські федеральні телеканали 17 жовтня поширили відео, у якому Сі тисне руку Путіну.

Сі зустрів Путіна - дивіться відео:

Що обговорювали Путін та Орбан

До Китаю на форум "Пояс і шлях" прибув й угорський прем'єр Віктор Орбан. Reuters повідомляє, що обидва автократи вже зустрілися в урядовому гостьовому будинку.

Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти". Путін у відповідь висловив задоволення тим, що "відносини з багатьма європейськими країнами зберігаються та розвиваються" і що "однією з таких країн є Угорщина".

Орбан та Путін, за словами представника угорського прем'єра, обговорювали постачання газу та нафти, а також питання ядерної енергетики (Росатом будує в Угорщині АЕС за контрактом 2014 року, укладеним, як наголошує агентство, "без проведення тендеру").

Крім того, Орбан у розмові з Путіним підкреслив, що для Європи, включаючи Угорщину, дуже важливо покласти край санкціям щодо Росії та "бойовим діям в Україні", а також зупинити потік біженців.

Роль КНР та Угорщини у війні з Україною

ЗМІ неодноразово писали, що Пекін забезпечує окупантів амуніцією та дронами. Понад те, на думку окремих експертів, "руками" Кім Чен Ина КНР також передає Росії артснаряди й РСЗВ.

Під обгорткою "примирювача" Пекін презентував план з мирного врегулювання, який зміцнив би становище окупантів в Україні й заморозив би бойові дії. Пропозиції Китаю Київ відкинув.

Водночас Віктор Орбан та його уряд не приховують своєї лояльності до кремлівського режиму. З початку повномасштабного вторгнення Будапешт обмежувався сухими безадресними заявами, а невдовзі перейшов до лобіювання інтересів Росії у Євросоюзі. Зокрема, угорські чиновники неодноразово закликали скасувати проти РФ санкції або втручалися у формування санкційних списків.

Крім того, уряд Орбана натякав на територіальні претензії до України, пояснюючи це "утисками угорської нацменшини" на Закарпатті, й перешкоджав ухваленню Євросоюзом пакетів фінансової допомоги Україні. Угорщина виступає проти вступу Києва до ЄС та НАТО.

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