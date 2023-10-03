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ЄС хоче "купити" лояльність Угорщини замість схвалення членства України – ЗМІ

Олексій Тесля
3 жовтня 2023, 15:43 оновлено 3 жовтня, 16:15
Угорщина розвиває тісні зв'язки з РФ і може заблокувати переговори з Україною.
Орбан, Угорщина, Україна
Віктор Орбан не підтримує членство України в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Євросоюзі розглядають варіант, при якому можуть бути розморожені мільярди євро, призначені для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння з приводу верховенства права в цій східноєвропейській країні.

Натомість ЄС розраховує на лояльність Будапешта в питанні схвалення допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва, йдеться в матеріалі Reuters.

Відзначається, що в світлі того, що Угорщина розвиває більш тісні зв'язки з Росією, ніж інші країни ЄС, її вважають ключовим потенційним противником рішення, яке повинно бути прийнято в грудні щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

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За словами одного з високопоставлених чиновників ЄС, щоб схилити Угорщину до згоди блок очікує розглянути статус допомоги для Будапешта на мільярди євро, які зараз заморожені через побоювання, що прем'єр-міністр Віктор Орбан обмежив незалежність судів. "Я не можу уявити, щоб Угорщина погодилася без попереднього рішення щодо заблокованих коштів", — сказав чиновник.

Другий чиновник ЄС підтвердив зв'язок між виділенням коштів Угорщині та планами ЄС, які вимагають одностайності, включаючи переговори про розширення та бюджет. "Угорщині терміново потрібні гроші, що є стимулом для реформ. Комісія потребує, щоб Угорщина зняла свої вето по ряду відповідних питань", - сказав дипломат ЄС.

У матеріалі підкреслюється, що прагнучи досягти згоди з Угорщиною, ЄС стикається з протиріччям між двома своїми головними цілями – захистом демократичних стандартів у своїх країнах-членах і підтримкою України. При цьому для України, яка подала заявку на вступ до ЄС тільки через кілька днів після вторгнення Росії в лютому минулого року, підтримка Заходу екзистенційна, а членство в ЄС є однією з головних національних цілей.

У матеріалі уточнюється, що перед голосуванням лідерів ЄС у грудні комісія найближчими тижнями представить оцінку прогресу України у виконанні умов для початку переговорів.

Позиція Будапешта

Прем'єр Угорщини Орбан сказав, що потрібно буде знайти відповіді на "занадто складні питання", перш ніж ЄС почне переговори про членство з Україною. Виступаючи в парламенті Угорщини минулого тижня, він провів межу між підтримкою України та розблокуванням коштів ЄС.

"Брюссель... очікує, що ми погодимося на поправку до бюджету Європейського Союзу, яка вимагає одностайності. Вони просять нас ... дати Україні ще більше грошей. Брюссель повинен дати нам належні угорцям гроші і стан державних фінансів вже буде виглядати світліше... Сума боргу перед нами вирівняла б – і, я переконаний, – згладить баланс бюджету", - заявляв Орбан.

Раніше У МЗС потролили Орбана, який зганьбився маячнею щодо війни і кордонів України. На заяву скандального угорського політика відповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба розніс Віктора Орбана. Україна більше, ніж будь-яка інша держава в світі, хотіла б, щоб мир настав якомога швидше, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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