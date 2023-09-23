УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

Андрій Ганчук
23 вересня 2023, 12:51 оновлено 23 вересня, 13:17
В Угорщині, яка підіграє режиму директора Кремля Володимира Путіна в Росії, закликали західний світ почати вести "діалог" з державою-окупантом.
Сійярто, Лавров
Сіяйрто закликав Україну до "перемовин з Росією" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів зустріч з главою МЗС агресора Росії Сергієм Лавровим. Угорський дипломат передав позицію Москви, згідно з якою країна-окупант, мовляв, "готова до мирних перемовин". При цьому Сійярто закликав західні держави нібито "говорити з РФ".

Як повідомляє угорське видання Index, Сійярто і Лавров провели зустріч на міжнародній сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорювали питання співпраці Будапешта і Москви і агресію Росії проти України.

Глава МЗС Угорщини сказав, що, мовляв, "західним політикам варто було б говорити з Росією для припинення війни в Україні".

відео дня

"Було б добре, якби інші західні політики зробили те саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані",-заявив Сійярто.

Крім того, він передав позицію Лаврова: Москва, мовляв, "готова до мирних перемовин". На яких умовах – не уточнив.

"Колега Сергій Лавров також повідомив мені, що Росія готова до мирних перемовин. Очевидно, є багато деталей, які потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що одного разу складуться обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні якомога швидше шукати рішення за столом перемовин", - підкреслив в руслі російської пропаганди Петер Сійярто.

Угорщина і війна Росії проти України

Офіційний Будапешт систематично висуває різні звинувачення на адресу України. Угорські спікери часто роблять заяви, співзвучні з пропагандою агресора Росії. Так, Угорщина звинувачувала Київ у "утиску" національних меншин, публікувала карту України без Криму та угорську карту із Закарпаттям, яке прем'єр Орбан називав "давньою угорською землею".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вигадав, що в ЄС зробили прогноз про війну в Україні ще на 4 роки. Його розніс глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський, який відкинув таку інформацію.

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що Україна, мовляв, "повинна сісти за стіл перемовин із Росією". При цьому Новак і сама висловила бажання взяти участь у такому "діалозі".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Петер Сійярто Сергій Лавров війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

12:55 Україна
В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:51 Світ
Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:53 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:15

Як українською сказати "бегущая строка": відповідь від Авраменка вас сильно здивує

12:55

Буданов розповів, як Україні краще використовувати танки Abrams на полі бою

12:55

Зеленський жорстко відповів "нейтральним посередникам": ти допомагаєш Україні чи РФ

12:51

В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

12:26

Відправив на аборт, розпускав руки: "Валюха" зі "Сватів" розповіла, як її принижував чоловік

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
12:00

Іменини 24 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

12:00

Зеленський про вибори-2024: "Суспільство не готове це підтримувати"Відео

11:53

Оборона РФ прорвана: український генерал розкрив напрямок головного удару ЗСУ

11:48

ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Пригожина - ISW

Реклама
11:03

Математична задача для знавців, яка спантеличує: знайдіть правильну відповідь

10:47

Гороскоп на завтра 24 вересня 2023: Козерогу - втрата грошей, Овну - пристрасть

10:45

РФ збирає ракети: українцям назвали терміни та цілі нових масованих ударів

10:02

Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктуриФото

09:23

Яке свято завтра 24 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

09:20

У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

08:58

"Крабова пастка": у ССО розповіли про точний удар по штабу Чорноморського флоту РФ

08:37

Буданов назвав несподівану кількість втрат України у війні з Росією

08:22

Атака на штаб ЧФ РФ у Севастополі: серйозно поранено двох російських генералів - Буданов

08:20

Прямо як з одеського "Привозу": рецепт квашених баклажанів на зиму від Тетяни Литвинової

07:42

Росія вдарила ракетами "Онікс" по Одеській області: що відомо

Реклама
06:38

В ситуації з Польщею всім потрібно заспокоїтисьПогляд

06:21

В чому ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні

05:30

Як повернути білий колір килиму: давно забутий, але найефективніший спосіб

04:50

Ракети підірвали штаб ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару

04:10

Загарбники аж тікають з окопів: боєць ЗСУ назвав супер-зброю, яка нищить росіян

03:40

"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війниВідео

03:05

Експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах

02:39

Де найкраще зберігати яйця: фермер нарешті вирішив давню суперечку кухарів

02:02

Золото під ногами: як обізнані люди використовують каштани

01:27

Експерт оцінив, наскільки реальні загрози Польщі зменшити підтримку УкраїниВідео

00:10

"Більше ніколи не ображайте поляків": Моравецький "наїхав" на Зеленського

22 вересня, п'ятниця
23:54

Режисер-путініст "тане на очах": Бондарчук здивував страшно худим виглядом

23:27

Росіяни наступали на чотирьох напрямках: ЗСУ потужно відбили атаку

23:07

Буданов відреагував на вибухи в Криму "натяком" на контрнаступ

23:04

"Ворогу гаряче": удари по Криму важливі для успіху контрнаступу ЗСУ - Тарнавський

22:10

Кремль хоче дискредитувати Зеленського: на Банковій розкрили подробиці

22:01

Ракет було щонайменше дві: з'явилось відео удару по штабу Чорноморського флотуВідео

21:42

Росія готується до масштабного наступу: експерт розкрив небезпечний напрямок

21:29

"У нас дуже хороші шанси": Жданов назвав території, які можуть взяти ЗСУ

20:51

"Не питання кордонів 1991-го року": у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

Реклама
20:34

"Кудись літаки усі зникли": експерт пояснив, як ЗСУ вдалось вдарити по штабу ЧФ в Криму

20:22

"Ми готові зміцнити співпрацю": Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

20:13

РФ стягне резерви і влаштує наступ: експерт спрогнозував терміни нової атаки

20:01

"Оборона" Токмака і рух ЗСУ до Мелітополя: розвідка Естонії розкрила плани РФ

19:50

Як Путін може втратити владу?Погляд

19:44

Путіністка Поплавська розповіла, яким повернувся її син з війни

19:42

У Білорусі проводять військові навчання: прикордонники розкрили, чи є загроза Україні

19:42

"Серйозний збиток": у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по КиєвуВідео

19:29

"Бабине літо" увірвалось в Україну: лише у деяких регіонах будуть грозові дощі

18:57

США відправлять Україні ракети ATACMS: західні ЗМІ розкрили несподівані деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти