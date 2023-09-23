В Угорщині станцювали під дудку Путіна: глава МЗС передав Заходу "послання" Лаврова

В Угорщині, яка підіграє режиму директора Кремля Володимира Путіна в Росії, закликали західний світ почати вести "діалог" з державою-окупантом.

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Сіяйрто закликав Україну до "перемовин з Росією" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів зустріч з главою МЗС агресора Росії Сергієм Лавровим. Угорський дипломат передав позицію Москви, згідно з якою країна-окупант, мовляв, "готова до мирних перемовин". При цьому Сійярто закликав західні держави нібито "говорити з РФ".

Як повідомляє угорське видання Index, Сійярто і Лавров провели зустріч на міжнародній сесії Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорювали питання співпраці Будапешта і Москви і агресію Росії проти України.

Глава МЗС Угорщини сказав, що, мовляв, "західним політикам варто було б говорити з Росією для припинення війни в Україні".

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"Було б добре, якби інші західні політики зробили те саме. Тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані",-заявив Сійярто.

Крім того, він передав позицію Лаврова: Москва, мовляв, "готова до мирних перемовин". На яких умовах – не уточнив.

"Колега Сергій Лавров також повідомив мені, що Росія готова до мирних перемовин. Очевидно, є багато деталей, які потребують уточнення. Я щиро сподіваюся, що одного разу складуться обставини, які дадуть зрозуміти і Україні, і Росії, що вони повинні якомога швидше шукати рішення за столом перемовин", - підкреслив в руслі російської пропаганди Петер Сійярто.

Угорщина і війна Росії проти України

Офіційний Будапешт систематично висуває різні звинувачення на адресу України. Угорські спікери часто роблять заяви, співзвучні з пропагандою агресора Росії. Так, Угорщина звинувачувала Київ у "утиску" національних меншин, публікувала карту України без Криму та угорську карту із Закарпаттям, яке прем'єр Орбан називав "давньою угорською землею".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вигадав, що в ЄС зробили прогноз про війну в Україні ще на 4 роки. Його розніс глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський, який відкинув таку інформацію.

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що Україна, мовляв, "повинна сісти за стіл перемовин із Росією". При цьому Новак і сама висловила бажання взяти участь у такому "діалозі".

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