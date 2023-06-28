У КНР ухилилися від позиції щодо кордонів України на 1991 рік і хочуть "діалогу"

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун раніше заявив, що він не проти підтримки цілей України, орієнтованих на повне відновлення територіальної цілісності.

https://glavred.net/world/v-knr-uvilnuli-ot-pozicii-po-granicam-ukrainy-na-1991-god-i-hotyat-dialoga-10481602.html Посилання скопійоване

У Китаї знову виступили за нібито "перемовини" щодо війни Росії проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ Китаю знову назвали розв'язану агресором Росією війну проти України, мовляв, "українською кризою". Буцімто всі сторони "повинні працювати над створенням умов для переговорів". Заяву посла в Євросоюзі Фу Цун про те, що він не проти повного відновлення територіальної цілісності української держави, у відомстві не заперечили.

На брифінгу МЗС Китаю спікерка Мао Нін заявила, що Китай виступає за завершення війни в Україні, мовляв, "шляхом перемовин". Розв'язана агресором Росією жорстока війна знову була назвала "українською кризою".

"Позиція Китаю щодо української кризи послідовна і чітка. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу і перемовин", - зазначила Нін.

відео дня

Заява посла Китаю про Україну та кордони 1991 року

Посол Китаю в ЄС Фу Цун раніше сказав, що Пекін може підтримати прагнення України відновити свою територіальну цілісність разом з Кримом та іншими захопленими територіями.

"Я не розумію, чому б і ні", - сказав Цун і додав, що КНР поважає територіальну цілісність всіх держав.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Президент Володимир Зеленський наприкінці квітня провів телефонні перемовини з главою КНР Сі Цзіньпіном. Китайський лідер запевнив, що він підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Також Пекін відкинув відомості про продаж агресору Росії озброєнь.

За підсумками домовленостей Зеленського і Цзіньпіна в Україну приїжджав спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей. Китайський дипломат 16-17 травня був у Києві. У Офісі президента повідомили, що Хуею розповіли про намір підключити Пекін до формули миру Києва та ознайомили зі змістом документа.

Після цього Хуей поїхав до інших країн – Франції, Німеччини і Росії. Американські журналісти The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела писали, що дипломат обговорював в ЄС, мовляв, "мир в обмін на згоду України залишити окуповані території під контролем Росії". Сам посол Хуей цю інформацію спростував.

Інші новини: