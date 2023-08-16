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"Доведеться відмовитися від Києва": Медведєв вибухнув абсурдом після "ідеї" в НАТО

Андрій Ганчук
16 серпня 2023, 08:05 оновлено 16 серпня, 08:10
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Заступник Путіна в Радбезі РФ Медведєв поділився абсурдними фантазіями, в яких запропонував, мовляв, "перенести" столицю України з Києва до Львова.
Медведєв, Київ
Медведєв вибухнув порцією фантазій і розмріявся про Київ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Заступник директора країни-агресора Росії Володимира Путіна в Раді безпеки Дмитро Медведєв вигадав, що Україні для вступу до НАТО, мовляв, "доведеться відмовитися навіть від Києва". При цьому він нафантазував перенесення столиці до Львова.

У своєму Telegram-каналі Медведєв "прокоментував" слова керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Енссена про те, що відмова України від деяких територій може стати "однією з опцій для вступу до НАТО.

Так званий російський чиновник вигадав, що Україні, мовляв, "доведеться відмовитися від Києва" і "перенести" столицю до Львова, мовляв, "якщо Польща не буде проти".

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"А що? Ідея цікава. Питання лише в тому, що всі нібито їхні території – дуже спірні. І для заходу до блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі. Ну а столицю їм доведеться перенести до Львова. Якщо, звичайно, поляки погодяться", - вигадав Медведєв.

Заява з НАТО про "територіальні поступки" України в обмін на вступ до блоку

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Йенсен раніше заявив, що Україна могла б вступити до Альянсу, мовляв, "в обмін на територіальні поступки".

"Я вважаю, що одним з рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це... Я не кажу, що має бути саме так. Але це може бути ймовірним рішенням", - сказав Йенсен.

Україна відреагувала на цинічну заяву з НАТО. Речник МЗС Олег Ніколенко сказав, що Україна не торгує територіями, а в Альянсі не повинні робити заяви на руку Росії. В інтересах блоку - вступ України до НАТО та її перемога у війні.

У НАТО відповіли на скандальну заяву про обмін території України на вступ до колективного блоку безпеки заходу. В Альянсі сказали, що територіальна цілісність України – пріоритет не тільки Києва, а й західного світу. У Північноатлантичному Альянсі не висувають українській державі подібних вимог.

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