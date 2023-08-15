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"Розміняти територію на парасольку НАТО?": Україні відреагувала на цинічну заяву

Ангеліна Підвисоцька
15 серпня 2023, 20:57 оновлено 15 серпня, 21:01
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В Україні назвали припущення про відмову від територій неприпустимими та дивними.
Олег Николенко, НАТО, Михаил Подоляк
НАТО запропонувало Україні відмовитись від територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, facebook/Олег Ніколенко

В НАТО видали цинічну заяву про те, що Україна нібито може відмовитись від деяких територій, щоб вступити в Альянс. Однак для України розмови про відмову від територій є абсолютно неприйнятними. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - написав Ніколенко.

Він додав, що Україна продовжує співпрацювати з НАТО задля досягнення цілей.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав цю заяву дивною. Він переконаний, що піти на територіальні поступки означає лише заохотити "глобального злочинця" та перенести війну іншим поколінням.

"Розміняти територію на парасольку НАТО? Дивно. Тобто свідомо піти на програш демократії, заохочення глобального злочинця, консервацію російського режиму, знищення міжнародного права й обов’язкове перенесення війни на інші покоління", - написав Подоляк.

Такі поступки, на думку Подоляка, звільнять РФ від відповідальності та лише збільшать апетити Кремля.

"Бо чому Росія, не програвши, має добровільно відмовитися від провокацій, гібридів, традиційної поведінки? Очевидно, що, якщо Путін не зазнає нищівної поразки, політичний режим у Росії не зміниться, а воєнні злочинці не понесуть покарання, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії", - додав Подоляк.

Він бачить єдиним варіантом, який може закінчити війну - пришвидшення поставок зброї.

"Спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир" через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового "розподілу Європи", зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями", - написав Подоляк.

Нагадаємо, у Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

Інші новини:

війна в Україні НАТО вторгнення Росії Михайло Подоляк Олег Ніколенко
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