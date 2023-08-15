Відмовитися від територій, але вступити в НАТО: у Столтенберга обурили заявою

Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.

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У НАТО не виключають вступу України до Альянсу без деяких територій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема штурмова бригада

Україна активно працює над вступом до НАТО, проте в Альянсі видали дуже дивну заяву. Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен припустив, що Україна може відмовитися від деяких своїх територій, але при цьому вступити в Альянс. Про це повідомляє Verdens Gang.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території і отримала натомість членство в НАТО", - сказав Йенсен.

При цьому він акцентував на тому, що він лише припускає подібне і не стверджує, що так і буде. Йенсен додав, що Україна сама буде вирішувати, на яких умовах буде вести переговори. Він також стверджує, що всі в Альянсі зацікавлені в тому, щоб війна не повторилася.

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"Росія відчуває величезні військові труднощі, і здається нереальним, що вони можуть захопити нові території", - говорить глава канцелярії.

Вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який відбувся 11-12 липня, країни НАТО прийняли рішення, яке передбачає можливість для України вступити до Альянсу без плану дії щодо членства. Втім, Києву так і не надійшла пропозиція інтегруватися в Північноатлантичний альянс. За словами генерального секретаря Організації Єнса Столтенберга, Україна вступить до НАТО, якщо Київ виконає ряд умов.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО, коли завершиться війна з агресором Росією. На думку гаранта, в самому Альянсі повинні бути зацікавлені в євроатлантичній інтеграції України не менше, ніж сам Київ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна поки не може отримати запрошення в НАТО. Держсекретар не бачить такої можливості, поки йде війна з окупантом Росією. Однак Альянс посилюватиме Київ для того, щоб Україна змогла наблизитися до стандартів НАТО.

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