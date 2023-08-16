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У НАТО відповіли на скандальну заяву про обмін території України на членство

Анна Ярославська
16 серпня 2023, 07:36 оновлено 16 серпня, 07:41
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НАТО виключає будь-яку ймовірність про прийняття України до свого складу в обмін на часткові територіальні компроміси з країною-агресором Росією.
НАТО
У НАТО прокоментували заяву про обмін території України на членство в Альянсі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Суверенітет і відновлення адміністративних кордонів України залишається ключовим пріоритетом як для самого Києва, так і для союзників із Заходу. НАТО виключає будь-яку ймовірність про прийняття України до свого складу в обмін на часткові територіальні компроміси з країною-агресором Росією. Про це заявив один з учасників Вільнюського саміту, який пройшов в минулому місяці, та офіційний представник Альянсу.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми віддані досягненню справедливого і тривалого миру. Наша позиція чітка, і змінюватися не збирається", - цитує свого співрозмовника Суспільне.

При цьому співрозмовник видання зауважив, що Україні дійсно необхідні гарантії безпеки, про які було сказано під час конференції в столиці Литви. Тоді це допоможе запобігти іншим війнам на континенті, пов'язаним з імперськими амбіціями РФ.

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Скандальна заява про членство України в НАТО в обмін на здачу території

Глава канцелярії генсека НАТО Стіан Йенсен припустив, що Україна може відмовитися від деяких своїх територій, але при цьому вступити в Альянс.

"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та отримала натомість членство в НАТО", - цитує Йенсена видання Verdens Gang.

При цьому він акцентував на тому, що він лише припускає подібне та не стверджує, що так і буде.

Речник МЗС України Олег Ніколенко, у свою чергу, заявив, що для України розмови про відмову від територій абсолютно неприйнятні.

"Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома або несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - написав Ніколенко.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяву Йенсена дивною. Він переконаний, що піти на територіальні поступки означає лише заохотити "глобального злочинця" та перенести війну іншим поколінням.

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