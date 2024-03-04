"Починаємо дискусію": Макрон висловився щодо відправки військ союзників в Україну

Президент Франції акцентував увагу на тому, що поки що "нічого не можна виключати".

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Еммануель Макрон оцінив ймовірність відправки військ в Україну / Колаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував питання з приводу ймовірності відправки військ союзників в Україну.

Він звернув увагу на те, що поки що розгортання французьких сил не буде. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю чеському порталу Novinky.

Коментуючи свій виступ на зустрічі з представниками понад двадцяти держав у Парижі з тезою про можливість відправки військ союзників в Україну, президент Франції акцентував увагу на тому, що "ніщо не можна виключати".

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"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", - пояснив свою думку французький лідер.

За словами президента Франції, учасники зустрічі погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", - наголосив Макрон.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Імовірність відправки військ союзників в Україну

Раніше було названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська. Україні від НАТО насамперед потрібні технології, заявили в Сеймі Польщі.

Як повідомлялося, під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Своєю чергою глава МЗС Франції Стефан Сежурное зазначив, що війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

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