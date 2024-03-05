Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо війни в Україні

Раніше французький президент першим порушив питання про відправлення в Україну обмеженої кількості військових Альянсу.

https://glavred.net/world/makron-prizval-soyuznikov-ne-byt-trusami-v-otnoshenii-voyny-v-ukraine-10547570.html Посилання скопійоване

Макрон видав нову заяву щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Франції Еммануель Макрон під час поїздки до Праги у вівторок, 5 березня, заявив, що союзникам України настав час активізувати свої дії, підкресливши, що зараз не час проявляти боягузтво.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту в Європі, коли буде доречно не бути боягузами", - цитує слова Макрона Reuters.

Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу, що деякі держави, які стали нестримними, щодня розширюють свою загрозу нападу".

відео дня

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Нам доведеться жити згідно з історією та мужністю, якої вона вимагає, наголосив Макрон.

Під час візиту до Праги Макрон має, зокрема, обговорити ініціативу Чехії щодо термінової закупівлі сотні тисяч набоїв із третіх країн для української армії. Журналісти нагадують, що 26 лютого французький лідер пообіцяв ідею "підтримати", але не уточнив, яким саме чином Париж це зробить.

Відомо, що Макрон категоричний щодо закупівлі патронів європейським коштом у третіх країн. Президент Франції вважає, що кошти мають витрачатися в межах країн блоку. Але аналітики зауважують, що у ВПК Євросоюзу можливостей щодо забезпечення ЗСУ такою кількістю набоїв зараз немає.

Пропозиція Чехії про закупівлю 800 тис. снарядів для України

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч снарядів для ЗСУ. Однак, щоб доставити знайдені снаряди в Україну потрібне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Нідерланди, Данія та Франція. Зокрема, Нідерланди вже пообіцяли надати на ці цілі 100 млн євро.

Згідно з даними Spiegel, в України можуть закінчитися снаряди вже за кілька місяців. Є ймовірність, що отримати боєприпаси можна буде і в країнах арабського світу. У деяких із них є великі запаси. Також необхідні для України боєприпаси є на Балканах і в Африці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.