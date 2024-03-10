Кулеба розкрив, що може статись із країнами Балтії у разі нападу РФ

У разі нападу Росії на балтійські країни вони будуть захищатися за досвідом і за можливостями.

https://glavred.net/ukraine/yak-bahmut-i-avdijivka-kuleba-rozkriv-yak-krajini-baltiji-peremozhut-rf-u-razi-napadu-10548779.html Посилання скопійоване

Росія може напасти на країни Балтії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни Балтії у разі нападу Росії зможуть перемогти. Але балтійські міста виглядатимуть, як знищені російськими військами Бахмут та Авдіївка.

Глава МЗС в інтерв'ю ELTA, яке цитує Delfi зазначив, що у разі нападу Росії на балтійські країни вони будуть захищатися за досвідом і за можливостями, а НАТО знадобиться декілька днів, щоб відповісти.

"Зрештою, я думаю, НАТО переможе. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста. Красивого Вільнюса не буде", - сказав він. відео дня

Кулеба наголосив що найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути конфлікту з РФ - це підтримати українців, які борються проти російської агресії. За його словами, Литва це розуміє, тому активно підтримує Україну.

"Інші роблять вигляд, що можуть цього уникнути", - заявив міністр.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що РФ може напасти на Молдову та країни Балтії. Начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман заявив, що країна-агресорка Росія в майбутньому може відкрити другий фронт у Європі, і напасти на Молдову чи країни Балтії.

Стало відомо, що армія Німеччини патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії. Повітряне патрулювання НАТО має величезне значення для безпеки жителів Латвії та країн Балтії.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.