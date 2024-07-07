Почав бурмотіти: Лавров не зміг відповісти на запитання, як Путін відповість на удари ЗСУ по РФ

Уже другий місяць Росія "відповідає" США через порушені "червоні лінії".

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США дозволили Україні бити по прикордонню Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Україна вже другий місяць завдає ударів західним озброєнням по території Росії. Москва, яка погрожувала "відповіддю" НАТО, так і не відреагувала на порушення так званих червоних ліній. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову не зміг відповісти на запитання, чи готує Москва якусь реакцію.

Ручний пропагандист Зарубін поцікавився у Лаврова, чи готує Кремль якусь реакцію на удари по території Росії. На що міністр почав бурмотіти.

"Вони, американці, НАТівці, продовжують говорити, що ми в жодному разі не воюємо з Росією, це погана міна за поганої гри. І вони це прекрасно розуміють. Що стосується нашої реакції, то наш президент сказав, що ми будемо реагувати. І я переконаний, що в найближчому майбутньому ви про це дізнаєтеся", - пригрозив Лавров.

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Росія вірить, що з приходом нової влади в Америці та ЄС Україну не будуть підтримувати зброєю.

"Не тому що ми цим займаємося, а тому що там є люди, які все ще зберегли здатність аналізувати ситуацію і виробляти якісь реалістичні підходи до ситуації", - упевнений Лавров.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Військова допомога США - Білий дім зняв червоні лінії

Після проблем із затвердженням нової допомоги Україні Конгресом та успіхів російської армії Адміністрація Байдена зняла низку обмежень, які до цього були "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі розпочалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Нещодавно радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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