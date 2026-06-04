Наступник Путіна: з’явився прогноз щодо заколоту в РФ із падінням влади

У Володимира Путіна є очевидна головна ідея: він закінчить війну лише тоді, коли в Росії все завалиться, вважає Іван Преображенський.

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Розкрито сценарій зміни влади в РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Важливе із заяв Преображенського:

Путін закінчить війну, тільки якщо в РФ все завалиться

У РФ бунт може початися з регіонів

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський прокоментував питання про те, чи починають у РФ розглядати когось на роль наступника диктатора РФ Володимира Путіна.

"Путін ще не став настільки альтернативним, щоб вони серйозно почали замислюватися про наступника. Поки що це історія про те, що вони, як і раніше, сподіваються: ситуація настільки зміниться, що їм вдасться переконати Путіна припинити війну", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, еліти в РФ сподіваються, що Путін не настільки божевільний, наскільки, швидше за все, він у реальності неадекватний.

"Оскільки вони самі в основному теж втратили адекватність, вони сподіваються, що в найближчому майбутньому вдасться його переконати. Він їх, що називається, годує обіцянками. Каже: "Закінчиться через рік", тепер — "закінчиться через два". При цьому у Путіна очевидна надідея. Він закінчить війну, тільки якщо все зовсім зруйнується. Або буде тягнути до самого кінця, вважаючи, що переможців не судять", — вважає він.

Водночас співрозмовник не виключив, що через якийсь час у РФ може розпочатися розмова про те, що можна було б спробувати замінити Путіна кимось іншим.

"Але тут ще питання в тому, що це жорстка політична система, де й так постійно всі доносять на всіх. Відповідно, шансів на те, що страх мобілізує їх настільки, що вони наважаться діяти всі разом і якимось чином створять таємне товариство, практично нульові.

Єдиний варіант — що хтось повстане сам. Ситуація буде настільки поганою, що з ним швидко не зможуть розправитися. Швидше за все, мова йде не про умовних олігархів і не про великий бізнес, а про якісь регіональні еліти. Це може бути окремий регіон або регіони.

І вже звідти піде руйнування системи, тому що вони не зможуть з цією людиною або з цими людьми швидко впоратися. Це сценарій, який з самого початку повномасштабної агресії був можливий, але досі навіть близько не реалізувався", — додав Преображенський.

Експерт оцінив ймовірність внутрішніх конфліктів у РФ

Георгій Тука висловився щодо можливості виникнення внутрішнього протистояння в країні-агресорі Росії. На його думку, теоретично частина політичних та економічних еліт могла б виступити проти чинної влади, однак за останні роки російське керівництво суттєво зміцнило контроль над внутрішньою ситуацією.

Експерт зазначив, що особливо активно придушення будь-яких проявів незгоди відбувалося в останні два роки. В результаті, вважає він, у Росії практично не залишилося впливових сил, здатних організувати ефективний опір або сформувати реальну альтернативу чинній владі.

Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, націлена на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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