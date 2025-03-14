"У нас були чудові стосунки": Трамп заговорив про діалог з Кім Чен Ином

Що відомо:
- Трамп хотів би відносити спілкування з Кім Чен Ином
- Трамп називає "чудовими" стосунки з Кім Чен Ином
Президент США Дональд Трамп хотів би відновити діалог з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє CNN.
"Так, я б хотів. У мене були чудові стосунки з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили до Сінгапуру, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже добрі стосунки, і вони досі залишаються", – сказав Трамп.відео дня
Він наголосив на тому, що Кім Чен Ин не хотів зустрічатися з Бараком Обамою.
"А з Кім Чен Ином у мене чудові стосунки, і ми побачимо, що буде далі", – додав президент США.
Військові КНДР у Курській області - новини за темою
Як повідомляв Главред, раніше в The New York Times написали, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту через великі втрати. Певний час вони були відсутні на полі бою.
Військові з Північної Кореї продовжують воювати в Курській області, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, північнокорейці стали діяти менш активно, оскільки зазнали значних втрат на полі бою.
У Курській області воюють 60 тисяч російських окупантів, серед них і військові з Північної Кореї, повідомив 7 лютого президент України Володимир Зеленський. Росіяни та північнокорейці зазнали значних втрат.
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