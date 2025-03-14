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"У нас були чудові стосунки": Трамп заговорив про діалог з Кім Чен Ином

Ангеліна Підвисоцька
14 березня 2025, 00:44
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Американський президент хотів би відновити спілкування з північнокорейським лідером.
Трамп, Ким Чен Ын
Трамп хотів би відновити спілкування з Кім Чен Ином / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Трамп хотів би відносити спілкування з Кім Чен Ином
  • Трамп називає "чудовими" стосунки з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп хотів би відновити діалог з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це він заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє CNN.

"Так, я б хотів. У мене були чудові стосунки з Кім Чен Ином і Північною Кореєю. Ми їздили до Сінгапуру, де зустрічалися, ми їздили до В'єтнаму, ми зустрічалися, ми дуже добре ладнали. У нас були дуже добрі стосунки, і вони досі залишаються", – сказав Трамп.

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Він наголосив на тому, що Кім Чен Ин не хотів зустрічатися з Бараком Обамою.

"А з Кім Чен Ином у мене чудові стосунки, і ми побачимо, що буде далі", – додав президент США.

Військові КНДР у Курській області - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше в The New York Times написали, що північнокорейських військових відвели від лінії фронту через великі втрати. Певний час вони були відсутні на полі бою.

Військові з Північної Кореї продовжують воювати в Курській області, сказав керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, північнокорейці стали діяти менш активно, оскільки зазнали значних втрат на полі бою.

У Курській області воюють 60 тисяч російських окупантів, серед них і військові з Північної Кореї, повідомив 7 лютого президент України Володимир Зеленський. Росіяни та північнокорейці зазнали значних втрат.

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