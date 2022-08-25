Постачання зброї Україні з Німеччини "на тонкій грані" - глава німецького МЗС

Анналена Бербок розповіла про проблеми з постачанням зброї / Фото УНІАН

Постачання зброї з Німеччини в Україну перебуває "на межі", оскільки у самого Берліна нібито погано забезпечена армія. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. За її словами, в Німеччині - дефіцит власних запасів зброї.

"Подальші поставки зброї йдуть по тонкій грані. Причина - недостатнє оснащення власних військ. На жаль, ситуація тут така, що у нас абсолютний дефіцит власних запасів. Німеччина також повинна думати на середньострокову перспективу. Через проблеми зі зброєю в Німеччині військова промисловість повинна була спеціально виробляти матеріали для України", – пояснила вона в інтерв'ю ZDF.

Бербок зазначила, що потрібні додаткові швидкі поставки восени, щоб українці могли захищатися. При цьому потрібно бути готовим до того, що війна продовжиться і наступного року.

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За її словами, зараз ніхто не знає, чи виграє Україна війну проти Росії, проте Захід зробить все можливе для цього.

Вона також в черговий раз спростувала необхідність переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Бербок підкреслила, що до 24 лютого робилося все можливе, щоби дипломатичними засобами не допустити початку війни, але Путін все одно зруйнував ці зусилля і вже півроку руйнує Україну. За словами глави МЗС, в Кремлі не готові навіть до широких переговорів про гуманітарні коридори, тому у західних партнерів не залишається вибору, крім того, щоб продовжити підтримувати Україну, зокрема постачанням зброї.

Постачання зброї в Україну з Німеччини

На тлі обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз відбувалися скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца за те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

У німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну.

2 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував інформацію ЗМІ про скорочення військової підтримки України. Він заявив, що такі заяви не відповідають дійсності. Шольц підкреслив, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю та боєприпаси.

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