Німеччина ізолює себе серед країн НАТО і ЄС, блокуючи поставки зброї в Україну - Die Welt

У Бундестазі вимагають, щоб Шольц виконав всі рішення, щодо поставок німецької зброї в Україну.
Німеччина ізолює себе серед партнерів по НАТО і Євросоюзу. Це відбувається на тлі гальмування поставок обіцяного важкого озброєння в Україну. Про це повідомляє Die Welt.
Саме нерішуча позиція керівництва країни щодо війни, яку розв'язала Росія, викликає питання. Це ж є основним каменем спотикання в Німеччині, адже канцлер Олаф Шольц неодноразово озвучував дані, які насправді не збігаються з реальністю.
За даними видання, федеральний уряд нещодавно заблокував всі термінові запити з України.
"Федеральний уряд ризикує завдати непоправної шкоди репутації Німеччини, особливо серед наших східних сусідів і друзів, він ігнорує чітке рішення парламенту", – заявив заступник голови фракції ХДС Йохан Вадефул.
Бундестаг вимагає "остаточно, негайно і помітно активізувати кількість і якість поставок німецької зброї в Україну".
"Замість ефективних поставок ми чуємо від уряду тільки відмовки про передбачувані домовленості НАТО і кільцевих обмінах, які не працюють", - сказав Ваефул.
читайте такожПробачити все: як Німеччина і Франція допомагають РФ уникнути відповідальності за звірства в Україні
Зброя від Німеччини для України
Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.
Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.
До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.
Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.
Інші новини:
- Німеччина дасть ЗСУ важку зброю не раніше 22 червня - посол України
- Потрібна лише відмашка Шольца: Німеччина готова передати БМП Marder ЗСУ
- "Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол розкритикував Німеччину за відмову надати Marder