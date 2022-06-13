Німеччина ізолює себе серед країн НАТО і ЄС, блокуючи поставки зброї в Україну - Die Welt

Шольц блокує поставки зброї в Україну і ізолює Німеччину серед країн НАТО і ЄС / "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com/

Німеччина ізолює себе серед партнерів по НАТО і Євросоюзу. Це відбувається на тлі гальмування поставок обіцяного важкого озброєння в Україну. Про це повідомляє Die Welt.

Саме нерішуча позиція керівництва країни щодо війни, яку розв'язала Росія, викликає питання. Це ж є основним каменем спотикання в Німеччині, адже канцлер Олаф Шольц неодноразово озвучував дані, які насправді не збігаються з реальністю.

За даними видання, федеральний уряд нещодавно заблокував всі термінові запити з України.

"Федеральний уряд ризикує завдати непоправної шкоди репутації Німеччини, особливо серед наших східних сусідів і друзів, він ігнорує чітке рішення парламенту", – заявив заступник голови фракції ХДС Йохан Вадефул.

Бундестаг вимагає "остаточно, негайно і помітно активізувати кількість і якість поставок німецької зброї в Україну".

"Замість ефективних поставок ми чуємо від уряду тільки відмовки про передбачувані домовленості НАТО і кільцевих обмінах, які не працюють", - сказав Ваефул.

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Зброя від Німеччини для України

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

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