Польща звинуватила Німеччину у маніпуляціях з поставками зброї: все виявилось "обманними маневрами"

Польща критикує Німеччину через маніпуляції зі зброєю / Колаж УНІАН, Reuters

Обіцянки Німеччини замінити поставлені Україні польські танки виявились "обманними маневрами". Польща відчуває себе обдуреною. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, повідомляє Spigel.

Він додав, що тепер Польща розраховує на допомогу інших партнерів по НАТО.

"Німецькі обіцянки про круговий обмін танками виявилися обманними маневрами", - сказав заступник міністра.

За його словами, саме Берлін запропонував східним партнерам по НАТО передати Україні радянські танки в обмін на більш сучасну техніку. Це давало змогу швидко доставити в Україну важку техніку.

Заступник міністра заявив, що Польща передала Україні понад 200 танків, але Німеччина в якийсь момент почала пропонувати Польщі танки, що були "старішими за ті, що передали Україні".

"Ця пропозиція не може бути прийнята, тому що ми не зацікавлені в погіршенні стану нашого озброєння і в навчанні наших солдатів на техніці 1960-х років", - сказав заступник міністра.

У Польщі заявили про те, що танки тепер їм передаватимуть США та Великобританія.

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Зброя Україні від Німеччини

Раніше на фоні обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз розгорталися суперечки та скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Нещодавно у німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Зазначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобілі. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги, і він включав у себе цілий ряд озброєння.

20 липня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Збройних силах Німеччини (Бундесвері) закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

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