Німеччина відправляє в Україну найновішу зброю, якої немає навіть у німецької армії - Шольц

Олаф Шольц / скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував інформацію ЗМІ про скорочення військової підтримки України.

В інтерв'ю Globe and Mail він заявив, що такі заяви не відповідають дійсності. Шольц підкреслив, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.

"Ми доставили все, що у нас було: протитанкові і зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на більш складні і дорогі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в бундесвері", - стверджує Шольц.

Німеччина, додав він, також забезпечує навчання українських екіпажів. Він пообіцяв надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Військова допомога Україні від Німеччини

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

Як зазначається, систему ППО раніше замовив Єгипет, проте згодом країна відмовилася від неї на користь України. Ці системи зможуть доставити в Україну не раніше листопада або грудня.

До того у ФРН критикують федерального канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з "Вільної демократичної партії" прямо закликав уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну не менше 50 таких бойових машин.

Читайте також: