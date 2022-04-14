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Поразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в Кремлі

14 квітня 2022, 03:40

Спроба наступу російських військ може тривати максимум 2 тижні, після чого у Москві шукатимуть винних, вважає Андрій Піонтковський.

Володимир Путін
У Росії або заарештують військових, або відсторонять від влади Путіна - політолог / Reuters

Якщо Росія програє битву за Донбас, глава Кремля Володимир Путін буде стурбований власною поразкою і почне шукати винних серед тих же військових. Він може спробувати їх змістити або заарештувати. Однак вони можуть завдати удару у відповідь, в результаті якого на 9 травня Путін може бути відсторонений від влади. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що реакція в Кремлі на ситуацію з провалом планів щодо захоплення Києва допомагає спрогнозувати наслідки ще однієї поразки. У разі нового програшу Путін спробує звинуватити у всьому військових. Можливі арешти. Однак і самі військові можуть завдати удару по його режиму.

читайте такожПлани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає Україна"Якщо навіть поразка київська призвела до тих процесів у Москві, про які ми говорили, то друга їх загострить до межі. Або Путіну потрібно буде звинуватити по суті всіх військових, крім, може бути, цього нового ката, якого він призначив, в невдачах, і спробувати їх змістити, заарештувати. Або військові завдадуть йому превентивного удару. Це логіка ось таких режимів. Авторитарно-фашистського типу режиму. Вони не переживають військової поразки", - вважає Піонтковський.

За словами експерта, наступ на Донецьку і Луганську області може тривати максимум 2 тижні. Потім у Москві почнуть призначати винних. Цілком ймовірно, 9 травня Путіна при владі вже не буде.

"Вся ця спроба Донбаського наступу, ну деякі вважають, що воно вже розпочалося – вчора розпочалося, сьогодні, завтра, триватиме максимум два тижні. Отже, до 1 травня. А потім якраз перший травневий тиждень на розбір польотів у Москві. 9 травня ми побачимо вже зовсім інший бункер. Хтось повинен бути винним", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Попереду в України - битва за Донбас: чи готові на Заході надати Києву наступальне озброєння - дивіться відео ТСН

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже розпочалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися у Краматорську, а також вестимуть бої за південь у Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Допоки російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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