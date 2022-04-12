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Велика колона російської військової техніки рухається в напрямку Донбасу - CNN

12 квітня 2022, 14:53

Російську техніку зафіксували біля селища Матвєєв Курган в Ростовській області.

Велика колона російської військової техніки видно біля Матвєєва Кургану
Велику колону російської військової техніки помітили біля Матвєєва Кургану / Фото Telegram

Велика колона російської військової техніки, відео якої з'явилося днями в соцмережах, прямує на північний захід у бік Донбасу. Її зафіксували біля селища Матвєєв Курган в Ростовській області.

Дані геолокації військової техніки РФ отримало американське агентство CNN.

Українські та західні офіційні особи заявили в останні дні, що вони спостерігають за передислокацією російських військ на Донбас після серйозних невдач Москви в спробах захопити Київ.

Зазначається, що високопоставлений український чиновник у понеділок також заявив, що російський наступ на Донбасі вже почався, попередивши, що Росія продовжує накопичувати сили в регіоні.

"На мою думку, цей великий наступ (на Сході, – ред.) вже почався. Ми повинні розуміти, що це не буде повторення 24 лютого. Великий наступ де-факто вже почався", - сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, поки що великих битв немає.

У британській розвідці заявили, що бойові дії на сході України до кінця квітня будуть лише посилюватися. Ескалація в Донецькій та Луганській областях відбудеться в найближчі 2-3 тижні.

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Як повідомляв Главред, якщо путінська армія програє в новій воєнній операції, яка планується на Донбасі, то Україна зможе диктувати Росії свої умови майбутнього співіснування під гарантії безпеки західних партнерів, якщо такі гарантії можливі, вважає журналіст Сергій Гармаш.

"Якщо вони програють на Донбасі, то нам не потрібно буде тимчасове перемир'я. Ми будемо гнати їх вже до території Росії", - сказав він.

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