"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантів

Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас.
"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл", - розповів він, передає Українська правда.
Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, Град, Смерч, Ураган, Точка-У.
"Все, що у них є, вони використовують", - зазначає Гайдай.
За його словами, такий бій продовжиться кілька годин.
"Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - описав Гайдай похмурий сценарій окупантів.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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