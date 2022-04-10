УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантів

10 квітня 2022, 15:02

Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація.

війська Росії, стрільба
Війська Росії / Reuters

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл", - розповів він, передає Українська правда.

Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, Град, Смерч, Ураган, Точка-У.

"Все, що у них є, вони використовують", - зазначає Гайдай.

За його словами, такий бій продовжиться кілька годин.

"Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - описав Гайдай похмурий сценарій окупантів.

читайте такожОкупанти обстріляли вокзал у Краматорську-понад 30 людей загинули, понад 100 поранених

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також:

viber
війна в Україні війна на Донбасі Сергій Гайдай
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрістьГороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість "Повна деградація більшості російського суспільства": Потап показав фрагмент шоу, яке багато що пояснює"Повна деградація більшості російського суспільства": Потап показав фрагмент шоу, яке багато що пояснює Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгненняЩе одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого святаБлаговіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята
Підтримайте Главред

Останні новини

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

Реклама
15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

Реклама
13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

13:12

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

13:11

Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо росії та білорусі - Мінінфраструктури

12:55

ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на ІзюмВідео

12:55

У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікВідео

12:53

Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

12:26

Вбивства цивільних зняла камера, замість будинків – руїни: як виглядає Макарів після вторгнення РФФотоВідео

12:02

Війна в Україні затягнеться на два-три роки, добре, якщо не на довше – Георгій Тука

11:51

Російську співачку викинули з розкішної вілли на Балі, де вона прожила 12 років

11:51

Колона військ Росії в 12 кілометрів пройшла на сході від Харкова

11:50

Смачна паска на Великдень 2022, яка вийде у кожного: готувати дуже просто і швидкоВідео

11:38

"Син загинув, а дружину-інваліда діставали з розбомбленого будинку": розповідь жителя ЧерніговаВідео

11:27

Католицька пасха 2022: дати і традиції свята

11:24

Через великі втрати окупанти шукають поповнення в Придністров'ї - британська розвідка

11:21

Китай зв'язують по руках і ногахПогляд

11:08

Олексій Арестович. Кремль шукає, як упакувати поразкуВідеоблоги

10:47

8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів: ЗСУ знищили гору техніки

10:47

В Ірпені росіяни порвали і спалили сотні Біблій – фотоВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги

Реклама
10:16

Путін у РФ шукає зрадників, що винні у провалі війни проти України - Арестович

10:05

Армія РФ - "постачальник" для військових України: ЗСУ захопили понад 1000 одиниць техніки ворога

09:24

Сирени щогодини: окупанти всю ніч бомбили Дніпропетровщину

09:17

Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт

09:16

Росія повторює ті самі помилки, що і СРСР в АфганістаніПогляд

08:55

Україна повинна перемогти на Донбасі, після чого може пройти зустріч Зеленського і Путіна – ПодолякВідео

08:47

Росія втратила майже роту солдатів і багато техніки при спробі взяти селище Олександрівка

07:54

Війська РФ почали перший етап наступу на Донбас, спробують атакувати з півдня і півночі - АрестовичВідео

07:48

"Я розчарований і засмучений": друг Путіна Берлусконі засудив злочини армії РФ у БучіВідео

07:12

Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти