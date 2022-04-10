"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантів

Війська Росії / Reuters

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, яким може бути бій за Донбас.

"Я думаю, що буде щось на зразок такого: десь о 3-4 годині ранку почнеться масований артобстріл", - розповів він, передає Українська правда.

Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗВ, Град, Смерч, Ураган, Точка-У.

"Все, що у них є, вони використовують", - зазначає Гайдай.

За його словами, такий бій продовжиться кілька годин.

"Це триватиме кілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - описав Гайдай похмурий сценарій окупантів.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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