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Путін стягує на Донбас війська, що кількісно переважатимуть сили ЗСУ у 5 разів – The Times

13 квітня 2022, 15:08

Для цього російських диктатор стягує військові сили, звідки тільки можна.

Путін стягує на Донбас війська, що кількісно переважатимуть сили ЗСУ у 5 разів/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін намагається стягнути на Донбас стільки військових сил РФ, щоб їхня кількість переважала чисельність українських військових у 5 разів.

Путін для цього стягує солдат з усього регіону. Про це пише видання The Times із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Кремль сподівається на те, що на Донбасі буде вирішальна битва у війні проти України. Проте джерела видання зазначають, що хоч росіяни стягнуть десятки тисяч солдатів, їхня кількість все одно не буде достатньою для перемоги Росії у війні.

Деякі західні джерела очікують, що наступ почнеться до кінця цього тижня.

Як свідчать супутникові знімки і звіти, РФ нарощує війська і техніку щонайменше в трьох місцях на кордоні з Україною.

Нагадаємо, НАТО бачить неминучим перехід війни РФ проти України на другий, більш складний і жорсткий етап. Географія бойових дій розшириться на Сході, Донбасі, Півдні, у бік Маріуполя та Криму. Війна може бути затяжною, а бойові дії більш інтенсивними.

Також раніше повідомлялося, що США має намір надати допомогу Києву у сфері безпеки у вигляді надання зброї, яку запросила українська влада. Сполучені Штати очікують, що бої між армією України і військами РФ на Донбасі можуть затягнутися надовго, і думають, що Москва не змінить свою жорстку тактику.

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