Путін стягує на Донбас війська, що кількісно переважатимуть сили ЗСУ у 5 разів – The Times

Для цього російських диктатор стягує військові сили, звідки тільки можна.
Російський диктатор Володимир Путін намагається стягнути на Донбас стільки військових сил РФ, щоб їхня кількість переважала чисельність українських військових у 5 разів.
Путін для цього стягує солдат з усього регіону. Про це пише видання The Times із посиланням на свої джерела.
Зазначається, що Кремль сподівається на те, що на Донбасі буде вирішальна битва у війні проти України. Проте джерела видання зазначають, що хоч росіяни стягнуть десятки тисяч солдатів, їхня кількість все одно не буде достатньою для перемоги Росії у війні.
Деякі західні джерела очікують, що наступ почнеться до кінця цього тижня.
Як свідчать супутникові знімки і звіти, РФ нарощує війська і техніку щонайменше в трьох місцях на кордоні з Україною.
Нагадаємо, НАТО бачить неминучим перехід війни РФ проти України на другий, більш складний і жорсткий етап. Географія бойових дій розшириться на Сході, Донбасі, Півдні, у бік Маріуполя та Криму. Війна може бути затяжною, а бойові дії більш інтенсивними.
Також раніше повідомлялося, що США має намір надати допомогу Києву у сфері безпеки у вигляді надання зброї, яку запросила українська влада. Сполучені Штати очікують, що бої між армією України і військами РФ на Донбасі можуть затягнутися надовго, і думають, що Москва не змінить свою жорстку тактику.
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