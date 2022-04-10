8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів: ЗСУ знищили гору техніки

8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів / УНІАН

На Донбасі ВСУ знищили чотири російських танки, літак і вертоліт ворога.

Угруповання Об'єднаних сил протягом доби успішно відбило вісім атак російської армії на Донецькому та Луганському напрямках, повідомили у прес-службі ООС.

"Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої і сім одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Також повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати і три крилатих ракети ворога.

читайте такожУкраїнські десантники знищили Елітний російський підрозділ і його охорону зі спецназуНагадаємо, силам оборони України в ході боїв з російськими окупантами вдалося отримати Елітний трофей. Їм вдалося захопити зенітно-ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Тепер ЗРК перебуватиме на балансі військових підрозділів України.

Також ми повідомляли, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли роздобути системи ППО окупаційних військ РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку мають передати українським військам.

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