8 спроб прорватися на Донбасі закінчилися розгромом для окупантів: ЗСУ знищили гору техніки

У небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати та три крилаті ракети ворога.
На Донбасі ВСУ знищили чотири російських танки, літак і вертоліт ворога.
Угруповання Об'єднаних сил протягом доби успішно відбило вісім атак російської армії на Донецькому та Луганському напрямках, повідомили у прес-службі ООС.
"Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, вісім одиниць броньованої і сім одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться в повідомленні.
Також повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарати і три крилатих ракети ворога.
читайте такожУкраїнські десантники знищили Елітний російський підрозділ і його охорону зі спецназуНагадаємо, силам оборони України в ході боїв з російськими окупантами вдалося отримати Елітний трофей. Їм вдалося захопити зенітно-ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Тепер ЗРК перебуватиме на балансі військових підрозділів України.
Також ми повідомляли, що бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зуміли роздобути системи ППО окупаційних військ РФ. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку мають передати українським військам.
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