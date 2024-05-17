Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

Як каже екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, російська еліта здебільшого намагається "пробігти між крапель дощу".

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Ілля Пономарьов пояснив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю / колаж Главред, фото УНІАН

Частина представників еліт країни-агресора РФ розуміють, що опинилися на "Титаніку", але вважають за краще думати, що вони зуміють врятуватися в останній момент. Про це в інтерв'ю Главреду розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"У всякому разі в моєму, як і раніше, збереженому колі спілкування в Росії (яке навряд чи є повністю репрезентативним, оскільки там, зокрема, є люди, які, з погляду режиму, мають абсолютно лояльний вигляд), усвідомлення того, що це "Титанік", присутнє. Але, як ви пам'ятаєте, з "Титаніка" багато хто врятувався, і приблизно так само думають і російські елітарії - мовляв, їм-то шлюпки вистачить. Усі егоцентрики вважають себе незамінними і весь час виходять із принципу "а нас за що". І це те, що сильно зміцнює еліту", - сказав він.

Як каже Пономарьов, російська еліта здебільшого намагається "пробігти між крапель дощу".

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"Якби міжнародне співтовариство (і Україна насамперед, тому що вона задає правила гри з погляду санкційної та іншої політики) діяло б у цьому сенсі гнучкіше, ми могли б багатьох людей вибити з цієї обойми і переманити на бік добра. Але оскільки, з одного боку, на них усіх зараз тиснуть, а з іншого боку, цей тиск не дуже небезпечний, то зрештою ніхто нікуди не відвалюється - усі прагнуть виконувати вказівки, не бути "кращими учнями", щоб не вибитися на кримінальні міжнародні суди, але водночас залишатися в тій самій колії", - підсумував він.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, на початку 2024 року тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані й Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів у цих регіонах.

Крім цього, у 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включно з можливістю палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу і зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що в Росії можливі бунти тільки в разі, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть за можливих палацових переворотів росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

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