УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

Дмитро Відоменко
17 травня 2024, 20:46
257
Як каже екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, російська еліта здебільшого намагається "пробігти між крапель дощу".
Пономарьов, Кремль
Ілля Пономарьов пояснив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю / колаж Главред, фото УНІАН

Частина представників еліт країни-агресора РФ розуміють, що опинилися на "Титаніку", але вважають за краще думати, що вони зуміють врятуватися в останній момент. Про це в інтерв'ю Главреду розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"У всякому разі в моєму, як і раніше, збереженому колі спілкування в Росії (яке навряд чи є повністю репрезентативним, оскільки там, зокрема, є люди, які, з погляду режиму, мають абсолютно лояльний вигляд), усвідомлення того, що це "Титанік", присутнє. Але, як ви пам'ятаєте, з "Титаніка" багато хто врятувався, і приблизно так само думають і російські елітарії - мовляв, їм-то шлюпки вистачить. Усі егоцентрики вважають себе незамінними і весь час виходять із принципу "а нас за що". І це те, що сильно зміцнює еліту", - сказав він.

Як каже Пономарьов, російська еліта здебільшого намагається "пробігти між крапель дощу".

відео дня

"Якби міжнародне співтовариство (і Україна насамперед, тому що вона задає правила гри з погляду санкційної та іншої політики) діяло б у цьому сенсі гнучкіше, ми могли б багатьох людей вибити з цієї обойми і переманити на бік добра. Але оскільки, з одного боку, на них усіх зараз тиснуть, а з іншого боку, цей тиск не дуже небезпечний, то зрештою ніхто нікуди не відвалюється - усі прагнуть виконувати вказівки, не бути "кращими учнями", щоб не вибитися на кримінальні міжнародні суди, але водночас залишатися в тій самій колії", - підсумував він.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов - російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Розпад Росії - новини за темою

Нагадаємо, на початку 2024 року тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані й Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів у цих регіонах.

Крім цього, у 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включно з можливістю палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу і зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що в Росії можливі бунти тільки в разі, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть за можливих палацових переворотів росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кремль Володимир Путін Ілля Пономарьов війна Росії та України
Реклама

Головне за день

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинку

20:55 Україна
"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:54 Україна
На Росію чекають більш запальні атаки українських дронів

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронів

20:15 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Війна закінчиться цього дня і дуже швидко : що зробить Україна з РФ - прогноз 31037

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина 14585

Зрадниця Наташа Корольова терміново покинула Москву разом із чоловіком - причина

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя 12781

Гороскоп на завтра 18 травня: Леви - будуть на вершині, Водоліям - можливість всього життя

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе 7157

Знайти помилку за 6 секунд зможе лише найуважніший: найкращий спосіб перевірити себе

Останні новини

21:20

Зайві думки зникнуть самі: як заснути за лічені хвилини - простий спосіб

20:55

З-під завалів дістали тіло 4-річної дівчинки: на Львівщині обвалилася стіна будинкуФото

20:54

"Обнадійливі новини": в Укренерго сказали, чи вимикатимуть завтра світло

20:46

Пономарьов оцінив, наскільки сильно російські еліти вірні Кремлю

20:32

Як стерилізувати банки десятками і без пари: Клопотенко поділився секретомВідео

Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану ТрампаВійна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа
20:15

На Росію чекають більш запальні атаки українських дронівПогляд

20:11

"Плакала і глушила емоції": Раміна розповіла про смерть друга-бійця на фронті

20:10

Чоловікам за кордоном надаватимуть консульські послуги по-новому: що змінилося

20:03

Без м'ясорубки: неймовірні рублені котлети замість звичайних - пальчики оближешВідео

Реклама
19:35

Увірвуться дощі з грозами: у яких областях буде вирувати негода

19:15

НМАУ ім. П.І. Чайковського здобула перемогу у Національному народному рейтингу "Науковий лідер України" актуально

19:03

Чи вимикатимуть українцям влітку світло: гендиректор Yasno сказав, до чого готуватися

18:59

Щурів та мишей в саду більше не буде: чим потрібно обробити ділянкуВідео

18:59

"Усі знають про це": онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив гучну заяву

18:51

За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

18:37

На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК

18:35

Король Чарльз ухвалив складне рішення щодо Кейт Міддлтон - королівська сім'я ошелешена

18:21

Україна втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу - WP

18:02

Стаж для працюючих пенсіонерів: як докупити і скільки доплачують українцям

17:53

З 1 червня в Україні хочуть підвищити тарифи на світло - нардеп

Реклама
17:36

"Ми очікуємо великої навали": ЗСУ розповіли про ще один гарячий напрямок

17:35

Шойгу замість Патрушева: експерт розкрив, у чому "знущання" ПутінаВідео

17:26

Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено - Дуда

17:17

Російське ІПСО про наступ на Харківщині поширювали "консерви" Медведчука та команда Порошенка – експерт

17:11

Пробула там 20 років: жінка знайшла під шпалерами таємну записку - що в ній було

16:54

Росія атакувала Харків та Одесу: у містах є прильоти та жертвиВідео

16:41

Кому категорично не можна їсти борщ: несподівана відповідь просто вкладе наповал

16:38

Не спроба зайняти Харків: Washington Post назвав мету окупантів в області

16:37

В обмін на звільнення: скільки ув’язнених готові піти на фронт

16:30

Що не можна робити на дорозі 18 травня, щоб не почалась "чорна смуга" - прикмети

16:25

Загадка для автомобілістів: що означають зигзагоподібні лінії на головній дорозіВідео

16:24

Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює

15:55

Як зробити термосумку своїми руками: спеціальні трюки, які допоможуть

15:52

"Образила": британці розлютилися на Меган Маркл через сукню

15:32

Штраф 65 тисяч євро: чому в Німеччині заборонено вбивати ос - причини дивуютьВідео

15:08

Далекобійна зброя для захисту Харківщини: у Німеччині зробили заяву

14:54

Уразили порт, НПЗ й електропідстанцію: ГУР і СБУ масштабно вдарили по об’єктах в РФ і КримуВідео

14:40

"Війна закінчиться цього дня і дуже швидко": що зробить Україна з РФ - прогноз

14:32

"В усьому винна Україна": Путін цинічно висловився про наступ у Харкові

14:31

Особисті та інтимні моменти: Букінгемський палац опублікував раніше небачені фото

Реклама
14:30

"Любов зцілює": колишня дружина Остапчука натякнула на новий роман

13:50

Як зарядити телефон без електрики: геніальний фокус гарантує результатВідео

13:30

"Книжковий Арсенал" за медіапідтримки 1+1 media: чого очікувати від фестивалю новости компании

13:24

Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

13:24

Відомий телеведучий здивував схудненням на 20 кілограмівВідео

13:13

Бронювання від мобілізації: в Україні змінили правила для військовозобов'язаних

13:08

Фіцо на межі життя і смерті: Орбан розповів, у якому стані прем’єр Словаччини

12:43

"Мама знайшла вже мертвим": Наталка Карпа розповіла про втрату коханого

12:40

Атаки українських дронів на Крим і Росію стають цікавішимиПогляд

12:18

Потепління з дощами: синоптик попередив про різкі зміни в погоді

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти